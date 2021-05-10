«الهلال للمشاريع» تُضاعف استثماراتها بالشركات الناشئة

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت الهلال للمشاريع الناشئة، منصة الهلال للمشاريع المختصة برأس المال الاستثماري المؤسسي، عزمها مضاعفة حجم استثماراتها في الشركات الناشئة لتصل إلى مليار درهم بحلول عام 2022. واستثمرت الهلال للمشاريع الناشئة منذ إنشائها في عام 2017 أكثر من 500 مليون درهم في 32 من الشركات الناشئة وصناديق رأس المال الاستثماري عبر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والولايات المتحدة، والهند وجنوب شرق آسيا.

والهلال للمشاريع هي شركة عالمية مقرها الإمارات وتعمل من خلال أربع منصَّات، هي: الهلال للمشاريع التطويرية، والهلال للمشاريع الاستثمارية، والهلال للمشاريع الناشئة، والهلال للمشاريع الابتكارية، إذ تمتد أنشطتها عبر قطاعات متنوعة بما في ذلك الموانئ والخدمات اللوجستية، والطاقة والأعمال الهندسية، والأغذية والمشروبات، والنقل المستدام، بالإضافة إلى مجالات أخرى مثل الأسهم الخاصة، ورأس المال الاستثماري، واحتضان الأعمال. ويعمل لدى الشركة أكثر من 2.600 موظف وموظفة في 15 دولة.

وقال بدر جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع: « التزامنا بمضاعفة رأس المال والاستثمار في المشاريع الناشئة هو دليل على إيماننا الراسخ بالأثر الاجتماعي والاقتصادي المهم للأعمال القائمة على التكنولوجيا وسريعة النمو. وتعزيزاً لاستراتيجية الرقمنة لشركة الهلال للمشاريع، سنسعى جاهدين إلى مواصلة شراكاتنا مع رُوّاد الأعمال البارعين في مجالهم في كل أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومناطق أخرى، وخصوصاً الأعمال التي نستطيع مساعدتها على التوسع والازدهار».

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