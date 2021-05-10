انخفاض الدخل العقاري لصندوق «الإمارات ريت» في 2020

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت «إكويتاتيفا» (دبي)، مديرة صندوق «الإمارات ريت» أمس النتائج المالية والتشغيلية لصندوق «الإمارات ريت» للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2020، وشهدت نتائج كامل عام 2020 لصندوق «الإمارات ريت» انخفاضاً في الدخل العقاري من عقود الإيجار بنسبة 9.7%، وفي إجمالي دخل العقارات بنسبة 9.4%، وفي صافي دخل العقارات بنسبة 11.3%، في حين شهدت نتائج العام انخفاضاً بنسبة 1.3% في إجمالي تكاليف العقارات للمحفظة.

بدورها سجلت الإيرادات قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك انخفاضاً بنسبة 12.3% لتبلغ 29.3 مليون دولار.

وتأثر الأداء بخسائر إعادة تقييم الأصول وذلك بسبب الظروف التي شهدها السوق وأدت إلى صافي خسائر كلية بلغ 244.2 مليون دولار أمريكي (896.9 مليون درهم).

سجل الدخل العقاري الكلي لصندوق «الإمارات ريت» انخفاضاً بنسبة 9.4% في عام 2020، ليصل إلى 66.0 مليون دولار أمريكي (242.4 مليون درهم)، مع انخفاض تكاليف العقارات بنسبة 1.3% من عام لآخر لتصل إلى 14.0 مليون دولار أمريكي (51.4 مليون درهم)، فيما بلغ دخل التأجير 58.2 مليون دولار أمريكي (213.8 مليون درهم) مسجلاً انخفاضاً بنسبة 9.7% من عام لآخر.

وشهد صندوق «الإمارات ريت» في عام 2020 صافي خسائر شاملة بلغ 244.2 مليون دولار (896.9 مليون درهم) بسبب الظروف الصعبة التي سادت في السوق، وذلك بعد احتساب قيمة عادلة للخسائر تبلغ 243.4 مليون دولار (894 مليون درهم) في 31 ديسمبر 2020، فيما بلغت القيمة الصافية لإجمالي الأصول في نهاية العام 225.5 مليون دولار (828.3 مليون درهم) ما يوازي 0.74 دولار للسهم الواحد في 31 ديسمبر 2020.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز