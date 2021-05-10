85.5 مليون درهم صافي أرباح «تبريد» في الربع الأول

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) أمس قوائمها المالية الموحّدة عن الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021، حيث نجحت الشركة في تحقيق صافي ربح بلغ 85.5 مليون درهم، بزيادة 4% عن الأداء المالي عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وجاءت هذه البيانات كمؤشر إيجابي على أداء الشركة في العام الجديد في أعقاب إطلاق هويتها المؤسسية الجديدة وبعد ما حققته من إنجازات خلال العام الماضي، كما تعكس هذه الأرقام النجاح المستمر للشركة في تحقيق الأرباح رغم التحديات المترتبة على جائحة «كوفيد 19» وتأثيرها على العديد من القطاعات والصناعات.

وقد حققت «تبريد» كذلك زيادة في إجمالي الطاقة الإنتاجية عن الفترة نفسها، فقد استحوذت «تبريد» على منظومة تبريد «داون تاون دبي» ضمن تعاونها الممتد مع شركة «إعمار»، إضافة إلى محطات التبريد في جزيرة السعديات في أبوظبي، التي تضم معالم مهمة مثل متحف اللوفر أبوظبي، وذلك ضمن اتفاقية مع شركة «الدار» تم الإغلاق المالي في أبريل 2021.

وزاد الحجم الإجمالي لشبكة التبريد التي تديرها الشركة إلى مليون و404 آلاف طن تبريد بإضافة 492 طن تبريد من مشروع في الإمارات و300 طن تبريد من مشروع في سلطنة عُمان.

وقال رئيس مجلس الإدارة خالد عبدالله القبيسي، رئيس مجلس إدارة «تبريد»: تدل النتائج التي حققناها في الربع الأول 2021 على حقيقة واضحة، مفادها تركيزنا وعزمنا على تقديم أفضل خدمات التبريد وأكثرها كفاءة، وعن ثقة العملاء بذلك، فضلاً عما تتسم به شركتنا من تميز مؤسسي وقدرة تشغيلية متطورة، وقد ساعدتنا كل هذه العوامل في تحقيق المزيد من التقدم والنجاح، حتى بتجاوز الأهداف التي وضعناها نحن في فترات سابقة.

وقال بدر اللمكي، الرئيس التنفيذي لـ«تبريد»: تدل مؤشرات الأداء المالي للربع الأول من عام 2021 عن الفرص الكبيرة للنمو التي يحملها هذا القطاع المهم.

ونعمل في «تبريد» بالشراكة مع حكومة الإمارات لتعزيز التزامنا بالأهداف البيئية للدولة، وللدفع بتطوير أنظمة تبريد أكثر استدامة وكفاءة وأقل تأثيراً على البيئة، وقد نجحنا بموجب ذلك في تطوير تقنياتنا لتصبح أكثر حداثة ونظافة واعتمادية وتناسباً مع الأجندة البيئية الطموحة للإمارات.

نتائج

زادت إيرادات المجموعة بنسبة 21 في المئة إلى 357.6 مليون درهم (مقارنة بـ294.4 مليون درهم في الربع الأول من 2020)، وارتفعت إيرادات الماء المبرّد بنسبة 22 في المئة إلى 339.1 مليون درهم (مقارنة بـ277.2 مليون درهم في الربع الأول من 2020).

وارتفع معدل الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين بنسبة 28% ليصل إلى 226.8 مليون درهم (مقارنة بـ177.6 مليون درهم في الربع الأول 2020).

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