0.26 % ارتفاع أسعار الطعام والمشروبات بدبي في رابع أسابيع رمضان

المصدر: (دبي - البيان)

أظهر تقرير لمركز دبي للإحصاء أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار قسم الطعام والمشروبات ارتفع بنسبة 0.26%، خلال الأسبوع الرابع من رمضان 1442 مقارنة بالأسبوع الثالث من الشهر، وجاء ذلك نتيجة لارتفاع أسعار كل من: مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.53%، ومجموعة الخضراوات بنسبة 1.23%، ومجموعة السكر والمربى والعسل والشكولاته والحلويات بنسبة 0.71%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.25%، ومجموعة الفواكه بنسبة 0.07%، ومجموعة الخبز والحبوب ومنتجاتها بنسبة 0.03%، ومجموعة اللحوم بنسبة 0.03%.

وانخفضت أسعار كل من مجموعة الشاي والبن والكاكاو بنسبة 0.25%، ومجموعة الأغذية غير المصنفة تحت بند آخر بنسبة 0.13%، ومجموعة اللبن والجبن والبيض بنسبة 0.11%، في حين حافظت أسعار مجموعة المياه المعدنية والمشروبات الغازية والعصائر على استقرارها مقارنة بالأسبوع الماضي.

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