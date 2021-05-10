«غرفة عجمان» تقدم خدمات شهادات المنشأ والتصديقات في العيد

المصدر: (عجمان - البيان)

أعلنت غرفة تجارة وصناعة عجمان مواصلة خدمة إصدار شهادات المنشأ والتصديقات، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك ضمن حرصها على دعم استمرارية الأعمال، وتقديم الخدمات لأعضاء غرفة عجمان ومنتسبيها.

وأفاد عبدالله المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع معاملات العضوية والخدمات القانونية في غرفة عجمان أنه سيتم تقديم خدمة إصدار شهادات المنشأ والتصديقات، خلال فترة العطلة الرسمية لإجازة عيد الفطر المبارك، اعتباراً من 29 رمضان وحتى 3 شوال 1442هـ، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للغرفة ajmanchamber.ae.

وأكد حرص الغرفة على تسهيل ممارسة الأعمال، وتوفير مناخ اقتصادي، يضمن استمرارية الأعمال، ويواكب تطلعات أعضاء الغرفة ومتعامليها، مشيراً إلى أن الغرفة تعمل ضمن منهجية معتمدة للارتقاء بخدماتها.

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