«نيبل» تستحوذ على «نوبيلا» للتعلم الآلي

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت شركة «نيبل» للذكاء الاصطناعي القائم على أساس علمي استحواذها على منصة «نوبيلا» للتعلم الآلي، واستخراج البيانات المرئية، مع انضمام مؤسس نوبيلا مارلون دي خيسوس غونزاليس، إلى فريق البحوث والتطوير في «نيبل» وهي خطوة من شأنها أن تعزز نمو الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقال نور النحاس، الرئيس التنفيذي لشركة «نيبل»: تمثل التكنولوجيا، التي سنحصل عليها من «نوبيلا» الجيل التالي من التعلم الآلي، حيث ستساعد في دعم طموحاتنا لنشر استخدام حلول الذكاء الاصطناعي في المنطقة وخارجها، ويسعدنا إتاحتها في السوق.

وأوضح أن العالم اليوم وصل إلى مرحلة مهمة في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي، لكن الكثير مما نعتبره اليوم ذكاء اصطناعياً، ما هو إلا لبنات صغيرة لما سيكون عليه مستقبل الذكاء الاصطناعي.

وتتصدر حلول الذكاء الاصطناعي التي توفرها «نيبل» مشهد التكنولوجيا الذكية في دول مجلس التعاون، حيث يجري استخدام المنصة حالياً في قطاعات متعددة، تشمل النفط والغاز والرعاية الصحية والأمن العام في قائمة متزايدة من الدول، ومنها الإمارات والكويت والسعودية والهند والولايات المتحدة.

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