318 مليون درهم أرباح «إعمار مولز» في الربع الأول

المصدر: دبي - البيان

سجّلت «إعمار مولز» زيادة بنسبة 169% في صافي الربح ليصل إلى 318 مليون درهم في الربع الأوّل 2021، مقارنةً بصافي ربح 118 مليون درهم في الربع الأخير (أكتوبر حتى ديسمبر) من عام 2020. وبلغت الإيرادات للأشهر الثلاثة الأولى من العام 901 مليون درهم.

وسجّلت «نمشي»، المنصة الإلكترونية المتخصصة في تجارة الأزياء عبر الإنترنت والمملوكة بالكامل لـ«إعمار مولز»، مبيعات بقيمة 258 مليون درهم في الربع الأوّل من عام 2021. ويُعزى الأداء القوي الذي حققته «نمشي» إلى نموّها المستمر في السعوديّة، والكويت، وغيرهما من بلدان مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن إطلاقها في قطر مع مطلع 2021.

كما تم إطلاق أكثر من 117 علامة تجاريّة جديدة عبر المنصة في الربع الأول 2021. ورغم الصعوبات الكبيرة التي رافقت جائحة «كوفيد 19»، سجّلت «إعمار مولز» هوامش ربح جيّدة في الربع الأوّل من عام 2021، كما تشهد تعافياً مستمراً عبر وحدات أعمالها.

وقال محمّد العبّار، مؤسّس شركة «إعمار العقاريّة» عضو مجلس إدارة «إعمار مولز»: نواصل تركيز جهودنا على إنجاز وتسليم مشاريعنا التوسّعية والتطويريّة الجديدة بما يضمن تعزيز أرباحنا المالية.

وسعياً نحو الاستمرار في دفع عجلة النمو في «إعمار مولز» على الصعيدين المحلّي والعالمي، نعمل دائماً على تقديم تجربة تسوّق وترفيه استثنائية تفوق توقّعات عملائنا ومتطلّباتهم. وتعد مدينة دبي إحدى أسرع المدن نمواً في العالم، ونحن بدورنا نعمل على مواكبة سرعة ومتطلبات الجيل الناشئ من العملاء.

وحافظت معدّلات الإشغال في أصول إعمار مولز، والتي تشمل دبي مول، ودبي مارينا مول، ومجمّع الذهب والألماس، وسوق البحار، ومراكز التجزئة ضمن المجمّعات السكنية، على أدائها المرن في الربع الأول 2021 والذي وصل إلى نسبة 91%.

واستمرت إعمار مولز في تطبيق سياسة تخفيف أعباء المستأجرين في مرحلتها الرابعة في الربع الأول 2021، إذ قدّمت الشركة حتى الآن أكثر من 1.2 مليار درهم لمكافحة آثار جائحة كوفيد - 19 في تجار التجزئة لديها.

مشاريع مستقبلية

تعتزم «إعمار» افتتاح «دبي هيلز مول» في النصف الثاني 2021، الذي سيضم نحو 600 منفذ تجاري، بما في ذلك متاجر تجزئة، ومطاعم، ومقاهٍ. كما سيوفّر المول نحو مليونيْ قدم مربعة مساحة إجمالية مخصصة للتأجير، وسيحتضن 4 مراكز ترفيهية عائلية رئيسة، بالإضافة إلى مجمّع لدور العرض السينمائي، وهايبر ماركت، وعدد من متاجر التجزئة الكبرى الرئيسة، ومواقف سيارات مخصصة لأكثر من 7000 مركبة.

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