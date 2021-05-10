شراء أجنبي ومؤسسي يمنح الأسهم 12.5 ملياراً مكاسب

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

عززت الأسهم المحلية مكاسبها في مستهل تداولات الأسبوع، بعدما ربح رأسمالها السوقي ما يربو على 12.5 مليار درهم، وسط محفزات إيجابية على صعيد الشركات المدرجة، عززت عمليات الشراء للأجانب والمؤسسات على الأسهم الكبرى خصوصاً في قطاعي العقار والبنوك.

وارتفع سوق دبي 0.84% عند 2686.41 نقطة، بدعم مكاسب أسهم العقار والبنوك والاستثمار والتأمين والسلع، فيما زاد سوق أبوظبي بنسبة 1.07% إلى 6218 نقطة، مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والطاقة والصناعة.

وزاد سهم «أركان» بأكثر من 14.9% مع إعلان الشركة تلقيها عرضاً لتوحيد أعمالها مع «حديد الإمارات»، فيما زاد «العالمية القابضة» 3.6%، بعدما أفصحت الشركة عن عزمها إدراج 3 شركات تابعة في سوق أبوظبي خلال الربع الثاني.

واجتذبت الأسهم سيولة بقيمة 1.11 مليار درهم، منها 955.13 مليوناً بأبوظبي و160.6 مليوناً في دبي، وجرى تداول 289.77 مليون سهم، موزعة بواقع 181.87 مليوناً في أبوظبي و107.9 ملايين بدبي، من خلال 3991 صفقة.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 2.17% مع نمو «إعمار العقارية» 2.3%، و«إعمار للتطوير» 3.06%، و«إعمار مولز» 1.55%، و«ديار» 0.73% و«داماك» 3.25%، فيما استقر «الاتحاد العقارية»، وصعد قطاع البنوك 0.46% مع ارتفاع «دبي الإسلامي» 1.1%، فيما استقر «الإمارات دبي الوطني»، وزاد قطاع الاستثمار 0.21%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط، مستقطباً 77 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» 17 مليون درهم، ثم «إعمار مولز» 13.7 مليوناً، وحقق «السلام القابضة» أكبر ارتفاع بنسبة 10.1%، فيما كان «أمانات» الأكثر انخفاضاً بنسبة 1.66%.

سوق أبوظبي

ودعم ارتفاع سوق أبوظبي نمو قطاع البنوك 0.7% علي أثر صعود «أبوظبي الأول» 1.1% و«أبوظبي التجاري» 0.32% و«أبوظبي الإسلامي» 0.2%، ونما قطاع العقار 1.08%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات 0.47% بعد صعود سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وزاد قطاع الاستثمار 3.57% مع ارتفاع «العالمية القابضة» 3.62% و«إشراق» 0.32% و«الواحة كابيتال» 4.13%، وارتفع قطاع الطاقة 0.57%.

تصدر "العالمية القابضة" النشاط مستقطباً 283.5 مليون درهم، تلاه "الدار" 202.3 مليون درهم. وحقق "أركان"أكبر ارتفاع بنسبة 14.91%، فيما كان "القدرة القابضة" الأكثر انخفاضاً بنسبة 10%.

مؤسسات وأفراد

عمدت المؤسسات نحو الشراء بصافي استثمار 32 مليون درهم، منها 9.51 ملايين في دبي، و22.6 مليون درهم في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بصافي استثمار 32 مليون درهم، موزعة بواقع 9.51 ملايين بدبي، و22.6 مليوناً في أبوظبي.

إفصاحات

★ حقق بنك الإمارات للاستثمار أرباحاً بلغت 7 ملايين درهم في الربع الأول 2021 مقابل خسائر بـ 6.1 ملايين درهم في الربع الأول 2020.

★ سجلت شركة الأغذية المتحدة تراجعاً بنسبة 53.5% في أرباح الربع الأول 2021 لتصل إلى 8.25 ملايين درهم مقابل 17.75 مليون درهم في الفترة المقابلة 2020.

★ تكبدت شركة «إكسا الهلال الأخضر للتأمين» خسائر متراكمة بنحو 79 مليون درهم حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري بما يعادل 39.5% من رأس المال.

★ تحولت شركة «أم القيوين للاستثمارات العامة» للربحية بعد تسجيلها أرباحاً 4.39 ملايين درهم في الربع الأول من العام الجاري، مقابل خسائر 16.4 مليوناً درهم في الفترة المقابلة 2020.

★ حققت شركة «الجرافات البحرية الوطنية» تحولاً في أدائها بعد تسجيلها أرباحاً بنحو 26.6 مليون درهم في الربع الأول، مقارنة بخسائر 132.9 مليونا في الفترة المقارنة 2020.

★ قلّصت شركة «الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية» خسائرها إلى 1.5 مليون درهم في الربع الأول 2021، مقارنة بخسائر 9.33 ملايين درهم في الفترة المقابلة 2020.

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