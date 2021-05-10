ارتفاع أرباح «دانة غاز» الربعية 41 %

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت «دانة غاز» أمس نتائجها المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021. حيث ارتفع صافي أرباح الشركة بنسبة 41% ليبلغ 24 مليون دولار (88 مليون درهم) مقارنة بـ 17 مليون دولار (62 مليون درهم) في الفترة نفسها من 2020.

ويأتي هذا الارتفاع مع تحسن الإيرادات المتحققة نتيجة لارتفاع الإنتاج في إقليم كردستان العراق، وانخفاض تكاليف التمويل بفعل انخفاض مديونية الشركة في الربع الأول 2021 مقارنة بالربع الأول من عام 2020. وبلغت إيرادات الشركة 389 مليون درهم بارتفاع 2% عن إيرادات الربع الأول 2020 التي بلغت 382 مليونا.

ويُعزى التحسّن بشكل رئيسي إلى ارتفاع إنتاج الشركة 9% بكردستان العراق. وبلغ متوسّط أسعار البيع 44 دولاراً لبرميل المكثفات و33 دولاراً لبرميل النفط المكافئ من الغاز البترولي المسال مقارنة بـ 41 دولاراً و30 دولاراً على التوالي في الربع الأول 2020.

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