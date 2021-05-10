تصنيف «A» لعمان للتأمين من «إيه إم بست»

المصدر: (دبي - البيان)

جددت «إيه إم بست» تصنيفها للنظرة المستقبلية المستقرة لعُمان للتأمين، مع تأكيدها من جديد تصنيف قوتها المالية في المستوى «A» ممتاز والمستوى «A» من ناحية الجدارة الائتمانية، باعتبارها إحدى شركات إصدار وثائق التأمين طويلة الأجل.

وتعكس هذه التصنيفات قوة الميزانية العمومية لشركة عُمان للتأمين، التي وصفتها وكالة «إيه إم بست» بأنها شديدة القوة، إضافة إلى قوة أدائها التشغيلي، وحيادية موجز أعمالها التجارية، وتفوقها في إدارة الأخطار المقترنة بالشركات.

وصرحت «إيه إم بست» بأن قوة الميزانية العمومية لشركة عُمان للتأمين ترتكز على قدرتها الفائقة على تحقيق التوازن بين رأس المال والأخطار وذلك بحسب مقياس «إيه إم بست» لنسبة كفاية رأس المال، علاوة على ذلك، تمتلك عُمان للتأمين سجلاً حافلاً من الأداء التشغيلي القوي، وقد حققت الشركة أرباحاً بلغت قيمتها 196.5 مليون درهم في 2020، وهو ما ترجم إلى عائد على حقوق الملكية بنسبة 9.9%، كما شهدت عُمان للتأمين تحسناً في أداء الاكتتاب وجاء التأثير العام لجائحة «كوفيد 19» في أداء الاكتتاب للشركة في 2020 محايداً إلى درجة كبيرة. وتتوقع «إيه إم بست» أن يبقى الأداء التشغيلي قوياً في المستقبل، مدعوماً بالاكتتاب المنضبط ونتائج الاستثمار المستقرة.

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