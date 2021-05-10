34 مليوناً أرباح «العربية للطيران»

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت العربية للطيران أمس تسجيل أرباح صافية خلال الربع الأول بلغت 34 مليون درهم عن الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2021 بانخفاض نسبته 52% مقارنة مع 71 مليون درهم في الربع الأول 2020، وذلك مع استمرار التداعيات التي تسببت بها أزمة «كوفيد 19» على الأداء التشغيلي والمالي لقطاع الطيران. ونقلت «العربية للطيران» على متن أسطولها أكثر من 1.3 مليون مسافر في الربع الأول 2021 عبر مراكز عملياتها الخمس.

وقال الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة «العربية للطيران»: «تمكنت العربية للطيران من تحقيق ربع آخر من الربحية رغم من التأثير المستمر لوباء «كوفيد 19» على صناعة الطيران في جميع أنحاء العالم، ويعد هذا الإنجاز دليلاً واضحاً على فعالية نموذج الأعمال المرن الذي نتبعه وكفاءة الفريق الإداري».

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