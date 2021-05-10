«التجزئة» في دبي تستقبل موسم العيد بالتنزيلات والاحترازات

المصدر: دبي – بشار باغ

تشهد مراكز التسوق في دبي خلال الأسبوع الجاري نمواً متزايداً في معدلات إقبال الزوار والمتسوقين قبيل عيد الفطر، وزينت إعلانات العروض الترويجية والتنزيلات واجهات العديد من المتاجر والمحال التجارية لتقديم فرص للتوفير على المشتريات وتحفيز حركة المبيعات التي سجلت ارتفاعاً مطرداً خلال الأيام القليلة الماضية.

وحرصت المراكز والأسواق التجارية على مواصلة تطبيق الإجراءات الاحترازية لتعزيز بيئة التسوق الآمنة التي تتمتع بها دبي بما يشمل إجراءات التباعد الاجتماعي داخل المتاجر بالالتزام بارتداء الكمامات.

جوائز قيّمة

وفي تصريحات لـ «البيان الاقتصادي» قال فؤاد منصور شرف، المدير العام لمراكز التسوق في الإمارات، لدى «ماجد الفطيم العقارية»: «ستتاح لزوار «مول الإمارات» بين 9 و15 مايو فرصة الفوز بجوائز قيّمة عندما ينفقون 300 درهم أو أكثر، حيث سيدخلون سحباً لاختبار خمسة فائزين بجائزة مؤلفة من 50.000 نقطة في برنامج المكافآت «شير»، أي ما يساوي خمسة آلاف درهم، إضافة إلى فرصة الفوز بصندوق «العيدية» من أحد متاجر «سوق دار الحي» بالطابع الرمضاني والمقام بالتعاون مع «سوق رايب»، ويضم 13 متجراً محلياً تعرض مختلف أنواع الإكسسوارات المنزلية والعبايات والحلويات والعود وألعاب الطاولة وإكسسوارات الموضة وغيرها الكثير.

وتسعى هذه الفعالية إلى استرجاع الذكريات والحنين إلى أيام الماضي الجميل، حيث يضم مجموعة غنية من السلع والمنتجات الإماراتية المحبوبة مع لمسة عصرية، وستكون لدى الزوار الذين يتسوقون في «سوق دار الحي» فرصة مضاعفة للفوز بجوائز العيد».

وأضاف: «أما في «سيتي سنتر ديرة»، فسيكون بانتظار زوار «فود سنترال» فعالية ممتعة بالتعاون مع «سنتر بوينت»، وتتألف من أسئلة وتحديات ممتعة يشارك فيها رواد «فود سنترال» لقضاء وقتٍ مميز أثناء تناول وجباتهم، وذلك في الأيام من 13 إلى 15 مايو، وسيفوز كل يوم 5 من زوار المركز بثياب العيد، كما إن زوّار مركز التسوّق خلال عطلة نهاية الأسبوع السابقة للعيد، من 6 إلى 8 مايو، سيحصلون على 20 نقطة «شير» إضافية عندما يتناولون وجباتهم في «فود سنترال»».

وبالتزامن مع تعزيز الإجراءات الوقائية في كل مرافق مراكز التسوق، أعلنت العديد من المتاجر وشركات التجزئة عن تخفيضات متنوعة على منتجاتها بمناسبة عيد الأضحى، ومن جانبها طرحت شركة دايسون عروضاً على عدد من منتجاتها بمناسبة عيد الفطر على غرار جهاز «دايسوت سوبرسونك» و«دايسون كوريل» وغيرها.

تدابير صحية

وبدورها، قالت جيل سانجستر - مديرة الأصول – نخيل: «تتخذ «نخيل مولز» كل احتياطات وتدابير الصحة والسلامة الأكثر صرامة خلال كل الاحتفالات التي تستضيفها، وذلك من أجل المحافظة على صحة ورفاهية جميع الزوار. وفي هذا الإطار، تم وضع علامات التباعد الاجتماعي في مختلف أنحاء الوجهات التابعة لنا مع القيام بإجراءات التعقيم التي تُنفذ بشكل منتظم.

ويُطلب باستمرار من جميع الزوار التقيّد بالتدابير واللوائح الموضوعة لهذا الغاية وخصوصاً ارتداء أقنعة الوجوه في كل الأوقات، مع توقع حركة إقبال كثيفة خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة التي تتزامن مع احتفالات عيد الفطر المبارك. وفي ظل زحمة افتتاحات عدد من المطاعم الجديدة في المجمّعات التجارية والسكنية التابعة لنا، بالإضافة إلى العروض الحصرية التي تقدمها وجهات مثل «كلوب فيستا ماري» و«بالم ويست بيتش»».

وأضافت: «سوف تتميز عطلة نهاية الأسبوع في «ذي بوينت» وللمرة الأولى، بطابع مميز مستوحى من عالم «ديزني» مترافقاً مع عروض خاصة تقدمها «نافورة النخلة» خلال الفترة الممتدة ما بين 13 و15 مايو الجاري. ومن أجل التأكد من عدم عرقلة تدفق حركة المرور، سوف يتم توفير حافلات مجانية في الاتجاهين انطلاقاً من «نخيل مول» إلى «ذي بوينت»، وذلك خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 15 مايو».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز