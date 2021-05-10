1882 شركة جديدة تنضم إلى مجتمع أعمال الشارقة في الربع الأول

المصدر: الشارقة - لبيان

أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة انضمام 1882 شركة جديدة إلى مجتمع الأعمال في الشارقة خلال الربع الأول 2021، بنمو 52% نمواً عن العام الماضي بزيادة 647 شركة في رقم قياسي جديد يعكس الإقبال العالمي من المستثمرين على دخول سوق الشارقة.

وفي تقرير حديث أصدرته غرفة الشارقة حول نشاطها وإحصائياتها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2021 في المركز الرئيسي وفروعها في خورفكان وكلباء والذيد، سجلت الغرفة نمواً 9% في إجمالي عدد أعضائها مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بزيادة قدرها 1377 عضوية، حيث بلغ مجموع الأعضاء الجدد والمجددين 16198 مقارنة بـ 14821 العام الماضي، وبلغ عدد العضويات المجددة 14316 عضوية بزيادة قدرها 5%، فيما بلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة 18222 شهادة و607 شهادات عن المناطق الحرة.

ثقة المستثمرين

وأكد محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن نمو عدد العضويات مؤشر إيجابي على الثقة المتزايدة من قبل المستثمرين ببيئة الأعمال في الشارقة، وقدرتها على توفير أقصى درجات النجاح والتطور والنمو المؤسسي لشركاتهم، معتبراً أن النسبة الكبيرة في عدد الشركات الجديدة المنضمة للغرفة دليل على الأثر الإيجابي للدور الريادي الذي تقوم فيه غرفة الشارقة، والأداء المتميز في تقديم خدمات عالية المستوى وعالمية الكفاءة في مجال دعم الأعضاء وتسهيل ممارسة الأعمال، مؤكداً أن استقطاب أعضاء جدد رغم التحديات العالمية، وتجديد الأعضاء لعضويتهم ما هو إلا دليل إضافي على التزام غرفة الشارقة بالارتقاء بمستوى خدماتها ومبادراتها وتوطيد مكانة الشارقة الاقتصادية في المحافل الدولية، وتعزيز مسيرتها نحو اقتصاد المعرفة والابتكار.

تفاؤل

وأضاف العوضي: إن مشاريع تطوير البنى التحتية والطرق والمشاريع التنموية التي دشنها وافتتحها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مؤخراً في خورفكان وكلباء ودبا الحصن، تبعث فينا التفاؤل خلال المرحلة المقبلة باستمرار البرامج المحفزة للاستثمارات الخارجية وارتفاع معدلات تدفقها إلى الشارقة وبالتالي نمواً في الحركة الاقتصادية والتجارية، فضلاً عن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار» التي ستساهم في النهوض بالقطاع الصناعي الذي تتميز به إمارة الشارقة، كل هذه العوامل ستسهم في زيادة عدد أعضائنا وإقبالا متناميا من المستثمرين على تأسيس الأعمال في إمارة الشارقة للاستفادة من هذا التطور الاستراتيجي النوعي.

وشهدت الغرفة حركة نشطة للوفود الزائرة حيث استقبلت والتقت خلال الربع الأول من العام الحالي وفود رسمية وتجارية من مختلف بلدان العالم.

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