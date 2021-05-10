%33 نمو الشركات الجديدة في «عجمان الحرة» خلال 3 أشهر

المصدر: (عجمان - البيان)

شهدت «منطقة عجمان الحرّة» نمواً ملموساً بمعدل 33% في عدد الشركات الجديدة المسجلة لديها خلال الربع الأول مقارنة بالفترة ذاتها من 2020، وذلك استكمالاً للأداء التشغيلي القوي الذي تحقق خلال العام الفائت في ظل تنامي ثقة مجتمع الأعمال والاستثمار بالآفاق الواعدة والمقوّمات التنافسية للإمارة .

وكشفت النتائج عن نمو عدد الشركات الجديدة المسجّلة في المنطقة الحرة إلى 492 شركة جديدة خلال الأشهر الثلاثة الأول من 2021 مقارنة بـ 269 شركة في الفترة ذاتها من 2020.

وواصل قطاع التعليم، والذي يشمل التدريب، والاستشارات التعليمية والمهن الحرة تسجيل نمو مطّرد بمعدل 39% خلال الربع الأول مقارنة بالربع ذاته من 2020 ما يعزز المكانة الريادية للمنطقة كقوّة دافعة لمسيرة تطوير المنظومة التعليمية لا سيّما وأنها تحتضن حالياً أكثر من 170 من نخبة المؤسسات التعليمية والأكاديمية وبالمقابل حقق قطاع التكنولوجيا نمواً 23%.

وأوضح المهندس علي السويدي، مدير عام «منطقة عجمان الحرة»، بأنّ نتائج الأداء التشغيلي للربع الأول من العام الجاري أظهرت تقدّماً ملموساً ونمواً مطّرداً في مختلف النشاطات الاقتصادية والاستثمارية، وهو ما يعود بالدرجة الأولى إلى نجاح النهج القائم على إرساء دعائم الابتكار وتسريع التحول الذكي لضمان استمرارية الخدمات والحلول والتسهيلات التي تلبي احتياجات مجتمع الأعمال المحلي والدولي.

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