«شوبا هارتلاند» تطلق المرحلة الثالثة من «ترانكويلتي»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «شوبا العقارية»، إطلاق المرحلة الثالثة من مشروع «ترانكويلتي» في شوبا هارتلاند، والذي يتضمن واجهات مائية خاصة وقطع أرض مخصصة لفلل الغابة، لتضم 19 قطعة أرض مميزة جديدة لتطوير فلل مصممة خصيصاً ضمن مشروع «شوبا هارتلاند».

ويأتي الإطلاق عقب نجاح بيع 40 قطعة أرض ضمن المرحلتين الأولى والثانية من المشروع. ويضم مشروع «ترانكويلتي» واجهات مائية خاصة وقطع أراض مخصصة لفلل الغابة ضمن «شوبا هارتلاند» مشروع التملك الحر الممتد على مساحة 8 ملايين قدم مربعة في مدينة محمد بن راشد آل مكتوم.

ويأتي بيع المرحلتين الأولى والثانية وإطلاق المرحلة الثالثة من «ترانكويلتي» في شوبا هارتلاند بالتزامن مع تقرير أصدره مؤخراً موقع «بروبرتي فايندر» أكد فيه الطلب المستمر على الفيلات ومنازل التاونهاوس. وكشف التقرير عن إحصائيات من شهر مارس تقول إن 11.5% من جميع مبيعات الفلل ومنازل التاونهاوس جاءت في مدينة محمد بن راشد آل مكتوم.

وقالت جوسنا هدغي، رئيس شركة شوبا العقارية: أدى وباء «كوفيد 19» إلى تغيير أنماط حياة الناس وتعزيز الحاجة إلى مزيد من المساحات الداخلية وزيادة التقدير للمساحات الخارجية في الهواء الطلق.

وأسهم هذا التغيير في ارتفاع مبيعاتنا بشكل كبير، وخاصة بالنسبة إلى عروض الفلل القابلة للتخصيص. وتشمل محفظة مشاريع شوبا العقارية من الفلل وغاردن هاوسز في شوبا هارتلاند، فلل غاردينيا، وفلل الغابة، وفلل القناة المائية، وقد شهدت جميع هذه المشاريع إقبالاً كبيراً من المشترين.

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