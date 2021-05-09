اقتصادية عجمان تختتم جلسات المجلس الاقتصادي الرمضاني

المصدر: عجمان - البيان

اختتمت اقتصادية عجمان، أمس، جلسات المجلس الاقتصادي الرمضاني، بحضور 6230 مشاركاً، والتي عقدت افتراضياً عبر برنامج مايكروسوفت تيمز، وعبر البث المباشر لمنصة شبكة أخبار عجمان في برنامج إنستجرام، واستضافت الجلسات نخبة من رجال الأعمال وهم عبدالله سعيد النعيمي عضو غرفة تجارة وصناعة عجمان، ورجل الأعمال الإماراتي خلف أحمد الحبتور، ورجل الأعمال الإماراتي سالم خماس اليماحي، وتنوعت مواضيع الجلسات حول الاقتصاد وأثر جائحة «كورونا» عليها وأسس فتح المشاريع التجارية وتحدياتها، وكان في ضيافة الجلسة الختامية للمجلس الشيخ عبد الله بن علي النعيمي، رجل الأعمال البارز في عجمان.

نصائح

وتحدث الشيخ عبد الله بن علي النعيمي، عن بداياته مع ريادة الأعمال وأهم المشاريع، التي بدأ بافتتاحها في بداية رحلته إلى عالم الأعمال، وأهم المقومات والممكنات التي أسهمت في نجاحه في ريادة الأعمال، ووجّه النعيمي مجموعة من النصائح إلى رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الجدد، والتي كان من أهمها ضرورة توفر الخبرة والكفاءة ودراسة السوق جيداً مع ضرورة الحصول على التدريب الكافي قبل خوض أي تجربة في السوق، وذلك ضماناً لنجاح المشروع.

دعم

كما أوصى الرواد بضرورة الإدارة الذاتية للمشاريع وعدم إسنادها إلى الآخرين، وأثنى النعيمي في ختام الجلسة على جهود الدولة في التعامل مع جائحة «كورونا»، وكذلك جهود القيادة الرشيدة لإمارة عجمان التي وفرت الدعم الكافي، الذي أسهم في نجاح الدولة في إدارة الأزمة والتخفيف من آثارها وسرعة العودة إلى الحياة الطبيعية.

ودعت دائرة التنمية الاقتصادية جميع المشاركين في الجلسات الراغبين للدخول إلى عالم الأعمال للتقديم بأفكارهم ومشاريعهم، والبدء بخوض هذه التجربة، والاستفادة من المميزات المقدمة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأهمها «برنامج تعزيز لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج ريادة لأصحاب المشاريع المنزلية».

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