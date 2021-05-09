«تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية» بين الأفضل في الابتكار

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية عن تحقيقها إنجازاً جديداً، بتصنيفها من بين أفضل ثلاث جهات في مجال الابتكار في منطقة الشرق الأوسط، وذلك وفق التقرير الصادر عن معهد الابتكار العالمي، والذي شمل الجهات المسجلة في معهد الابتكار العالمي في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا.

ويأتي هذا الإنجاز نتيجة تلبية الهيئة المعايير التي وضعها معهد الابتكار العالمي للحصول على شهادة الاعتماد جهة مبتكرة، وحصول الهيئة على مصادقة معهد الابتكار العالمي على عدد من الابتكارات التي أُنشِئت ونفذت على المستوى المحلي أو الدولي.

اقتصاد معرفي

وقال محمد الكتبي نائب المدير العام لقطاع الخدمات المساندة الرئيس التنفيذي للابتكار بالهيئة: «تولي الهيئة الابتكار أهمية قصوى، كونه عنصراً من المحاور الوطنية لرؤية الإمارات 2021 التي تندرج تحت عنوان متحدون في المعرفة، والذي ينشد تحقيق اقتصاد معرفي ومتنوع ومرن تقوده كفاءات إماراتية ماهرة، وتعززه أفضل الخبرات بما يضمن الازدهار بعيد المدى لدولة الإمارات وشعبها، ومن هذا المنطلق حرصت الهيئة على تبني وإطلاق المبادرات التي تعزز الابتكار في العمل والأداء، الأمر الذي من شأنه تقديم أفضل الخدمات وبالتالي تحقيق سعادة أفراد المجتمع الإماراتي».

مبادرات ابتكارية

وأشار الكتبي إلى أن حصول الهيئة على هذا الترتيب المتقدم أمر محفز لتقديم المزيد من المبادرات الابتكارية، وأضاف بالقول: «إن الريادة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات تعتمد بشكل كبير على الابتكار والإبداع في العمل، وهو ما يتجلى في الكثير من المبادرات التي تبنتها الهيئة ومنها مركز الإبداع الرقمي، ونظام الابتكار الرقمي الخاص بالهيئة، بالإضافة للتعاون المستمر بين الهيئة وشركائها الاستراتيجيين والمنظمات العالمية لتفعيل مبادرات الابتكار وتطويرها لتحقيق أفضل النتائج».

شهادات معتمدة

وأكدت الهيئة أن تحقيقها هذا الإنجاز جاء نتيجة الدور المهم لمنظومة لإدارة الابتكار في الهيئة، وحصول الهيئة على الشهادات المعتمدة عالمياً في مجال الابتكار، وتوفير الهيئة البيئة الملائمة للابتكار واختبار الأفكار، وكفاءة الموارد البشرية وقدرتها على الابتكار، وإقامة الشراكات الاستراتيجية المحلية والدولية على مستوى المؤسسات الأكاديمية والعملية.

وأضافت إن الإنجاز سيساهم في الارتقاء بمنظومة الابتكار في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية لتكون من رواد إدارة الابتكار على نطاق العمل المؤسسي.

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