«أراضي عجمان» تطلق موقعها الإلكتروني الجديد

المصدر: عجمان - البيان

أطلقت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، موقعها الإلكتروني الجديد بتصميم عصري وخصائص تقنية حديثة بهدف تحسين تجربة زوار ومستخدمي الموقع الإلكتروني وتسهيل عملية التصفح والوصول إلى المعلومات ببساطة وسلاسة.

معايير عالمية

وأكد المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام الدائرة، أن إعادة تصميم الموقع الإلكتروني وإطلاقه بنسخة محدثة وفق أفضل المعايير العالمية يأتي في إطار خطة الدائرة وتوجهها نحو تحقيق التحول الرقمي الشامل وتقديم خدمات راقية للمتعاملين ومواصلة رحلة التميز والريادة من خلال تبني أفضل أساليب العمل الرقمية انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى الارتقاء بالخدمات الحكومية وتقديم خدمات تفوق توقعات المتعاملين.

وأشاد عمر بن عمير بالجهود المبذولة من قبل فريق العمل المكلف بإنجاز المشروع وتميزه في إخراج الموقع بحلته الجديدة.

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