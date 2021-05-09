موانئ دبي العالمية تعتزم البدء في تطوير ميناء بنانا في جمهورية الكونغو

المصدر: وام

أعلنت موانئ دبي العالمية- المزود العالمي الرائد للحلول اللوجستية الذكية المتكاملة- عن إستعداداتها للبدء في تطوير ميناء بنانا البحري بالمياه العميقة بعد الاتفاق على تعديلات العقد الأولي بين المجموعة وحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وتم إعداد مذكرة شروط توجز التعديلات على العقد والتي وقع عليها في كينشاسا كل من غيلين نيمبو مبويزيا رئيس ديوان رئيس الجمهورية وسهيل البنا المدير التنفيذي والمدير العام لشركة موانئ دبي العالمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا .وتأتي كجزء من مراجعة الطرفين لبعض بنود المستندات التعاقدية الحالية التي تم التوقيع عليها في مارس 2018 عندما فازت موانئ دبي العالمية بامتياز مدته 30 عامًا لتطوير ميناء بنانا وإدارته.

وسيكون الميناء أول ميناء بحري بالمياه العميقة في جمهورية الكونغو الديمقراطية على ساحلها البالغ طوله 37 كيلو مترًا على المحيط الأطلسي.

وسيحقق تطوير ميناء بنانا الذي يُتوقع أن يستغرق عامين توفيرًا كبيرًا في التكلفة والوقت لتجارة البلاد حيث سيجذب المزيد من طلبات التوقف المباشرة من أكبر السفن من آسيا وأوروبا وسيعزز نمو الاقتصاد ليس لجمهورية الكونغو الديمقراطية فحسب بل وللمنطقة بأسرها.

وقال أندريه واميسو نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية المسؤول عن الشؤون الاقتصادية والمالية أن هذا التوقيع يجسد وعد رئيس الجمهورية بجعل تشييد ميناء بنانا بالمياه العميقة أحد أولويات ولايته. فقد تمنى إبرام عقد يراعي مصالح جمهورية الكونغو الديمقراطية وهذا ما يحدث الآن.

من جانبه قال سهيل البنا المدير التنفيذي والمدير العام لموانئ دبي العالمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إن توقيع مذكرة الشروط تعتبر مرحلة فارقة في الشراكة بين موانئ دبي العالمية وحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية في سبيل المضي قدمًا في المشروع .

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