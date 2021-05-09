«زوهو كوربوريشن» تطلق منصة لتحسين أداء سوق عمليات تنسيق سير العمل في الإمارات

المصدر: دبي – البيان

أعلنت «زوهو كوربوريشن»، شركة التكنولوجيا التي تتخذ من دبي مقراً لها، إطلاق منصة «كنترول» Qntrl في الإمارات، علامة تجارية مستقلة، لتقديم حلول تهدف لسد الفجوة في إدارة عمليات سير العمل الحديثة والمعقدة التي تتطلب تنسيقاً محكماً وفعالاً عبر الأطراف المعنية.

ومن خلال المنصة سيكتسب مديرو الإدارات والعمليات - الذين يطلق عليهم أيضاً «المنسقون» - مزيداً من سهولة العرض والتحكم والأتمتة لعمليات سير العمل كافة الخاصة بهم، ما يسهل عليهم التعاون مع الشركاء والإدارات والأقسام الأخرى، كما تمكّنهم من تنسيق التحكم في تسلسل خطوات سير العمل اللاخطية الحديثة فيسهل إدماجها بطريقة انسيابية واضحة ومتناغمة.

وقال دانيال نيومان، المحلل الرئيس في مؤسسة «فيوتشوروم ريسرتش» للبحوث: يدرك العاملون بالسوق جيداً التأثير الذي يمكن أن تحدثه ثورة البيانات والأتمتة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا تعلم الآلة في الأعمال التجارية، ولكن ما زالت هناك حاجة لاستغلال الأدوات المناسبة لتعزيز الاستفادة من خدمات تعهيد نظم الأعمال وأتمتة سير العمل. ولذا، تطمح زوهو من خلال إطلاق هذه المنصة إلى العمل على إتاحة تنسيق سير العمل لعدد أكبر من المستخدمين من خلال باقات برمجية مرنة ومتوافقة تتسم بقدرتها على التخلص من العمليات الروتينية الاعتيادية وتحسين كفاءة المؤسسة.

وتتيح المنصة للمستخدمين وضع آلية مركزية للمعاملات المقدمة من الأطراف المعنية كافة، ما يتيح استعراضاً واضحاً لحالة كل طلب، وضمان الامتثال التام للعمليات، مع التركيز على التخلص من التكرار والأخطاء، وتعزيز التعاون وتنسيق آلية سير العمل المركزي مع الأطراف المعنية، وأتمتة المهام المتكررة وذات القيمة المضافة المنخفضة، فضلاً عن الاستفادة من البيانات والتقارير الخاصة بسير العمل التي من شأنها تحسين مؤشرات الأداء التشغيلية الرئيسة، وكذلك تصميم وإدارة العمليات بشكل فعال من دون الحاجة إلى معرفة الرموز التقنية المعقدة، إضافة إلى الاستفادة من أمن البيانات المتطور والتحكم في الوصول إلى المعلومات.

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