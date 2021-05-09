اقتصادية دبي ترصد جاهزية مراكز التسوق لموسم العيد

المصدر: دبي - بشار باغ

عززت اقتصادية دبي من زيارتها التفتيشية لكافة مراكز التسوق بهدف رصد الجاهزية لاستقبال حشود الزوار خلال أسبوع عيد الفطر، وخلال زيارة لفرق التفتيش لعدد من المراكز، رصدت كاميرا البيان جهود المفتشين الدقيقة للتأكد من الالتزام بكافة الإجراءات والتدابير الوقائية في المتاجر بما يشمل ملصقات التباعد الاجتماعي وإدارة الطاقة الاستيعابية لكل متجر من خلال ملصقات على الواجهة الأمامية التي تحدد الحدث الأقصى للمتسوقين، كما قام المفتشون خلال الجولة بمطابقة الأسعار الأصلية للمنتجات ومقارنتها مع العروض والتخفيضات التي تقدمها المتاجر بمناسبة عيد الفطر للتأكد من صحتها.

وفي تصريحات لـ "البيان الاقتصادي" خلال الجولة أوضح خالد الهاجري مدير قسم الرقابة التجارية في اقتصادية دبي أن مراكز التسوق والأسواق والمحال التجارية المختلفة في دبي أظهرت خلال الفترة الماضية مستويات التزام عالية مما يؤكد ارتفاع مستوى الوعي بأهمية الإجراءات الاحترازية ليس فقط لضمان صحة وسلامة العاملين والمتسوقين بل لاستمرار عجلة العمل التجاري وتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي ودعم حركة المبيعات.

ولفت الهاجري إلى أن مفتشي حماية المستهلك يعملون على مدار 24 ساعة خاصة خلال موسم عيد الفطر الذي يعد موسم الذروة بالنسبة لقطاع التجزئة بهدف ضمان الالتزام بالتدابير الوقائية.

وأشار من جانب آخر إلى أن مفتشي اقتصادية دبي يقومون خلال جولاتهم التفتيشية بالتدقيق على عروض وتنزيلات متاجر التجزئة بهدف حماية حقوق المستهلك والتاجر معاً لضمان عدم التلاعب بالعروض أو الأسعار أو السحوبات.

ودعا الهاجري الجمهور والمستهلكين إلى اتخاذ زمام المبادرة والمساهمة مع الفرق الحكومية المعنية لرصد أي حالات مخالفة للتدابير الاحترازية في مراكز التسوق والمنشآت العاملة في دبي للمساهمة في حماية المصلحة العامة وضمان سلامة المجتمع ككل من خلال الإبلاغ عن الحالات المخالفة عبر مستهلك دبي Dubai Consumer المتوافر على متاجر أبل وغوغل وهواوي أو بالاتصال على 600545555 أو عبر الموقع الإلكتروني.

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