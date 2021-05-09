عروض متنوعة للتجزئة وتسوق آمن خلال العيد

المصدر: دبي – بشار باغ

تستقبل مراكز التسوق في دبي المتسوقين خلال أسبوع عيد الفطر بمجموعة متنوعة من العروض والتنزيلات والأنشطة الترفيهية، مع حرص تام على تطبيق الإجراءات الاحترازية لتعزيز بيئة التسوق الآمنة التي تتمتع بها دبي.

وأكدت مصادر قطاع التجزئة أن موسم العيد يساهم في رفع معدلات المبيعات بنسب من خانتين بفضل ارتفاع ثقة المستهلك بتسارع وتيرة تعافي الاقتصاد المحلي من تداعيات الجائحة، مما ينعكس إيجاباً على زيادة الإنفاق الاستهلاكي.

وأوضح متحدثون أن دبي نجحت بجدارة في تعزيز انتعاش كافة القطاعات وفي مقدمتها قطاع التجزئة خلال الفترة الماضية بفضل حزم التحفيز المتنوعة والحرص على تطبيق كافة التدابير الوقائية، مما يعزز الآفاق الإيجابية للقطاع خلال الفترة المقبلة.

ولفتوا إلى أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية وأجواء التسوق الآمنة يدعمان زيادة إقبال الزوار على مراكز التسوق والوجهات السياحية والترفيهية المتنوعة التي تزخر بها الإمارة، مشيرين إلى أن ارتفاع الطلب عادة ما يتركز في موسم العيد على فئات محددة من قطاع التجزئة يأتي في مقدمتها مجموعة الألبسة والأزياء، بالإضافة إلى الذهب والمجوهرات والهدايا والإلكترونيات في ظل العروض والتنزيلات المتنوعة.

وذكروا أن عملية ارتفاع المبيعات وإقبال الزوار بدأت بالفعال منذ نهاية الأسبوع الماضي وتستمر طوال أسبوع العيد. وأعلنت العديد من المتاجر وشركات التجزئة عن تخفيضات متنوعة على منتجاتها بالمناسبة، حيث تساهم العروض المغرية والتنزيلات الكبيرة التي طرحتها معظم المتاجر على مجموعات واسعة من المنتجات في تحفيز المتسوقين على الإنفاق، ما انعكس إيجاباً على نمو المبيعات بشكل عام.

وقال المسؤولون إن الفعاليات المصاحبة للعيد تعد من المكوّنات الأساسية للتقويم السنوي لقطاع التجزئة في دبي، وتتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة والعروض الترويجية، إلى جانب ما تتمتع به المدينة من مقومات سياحية هائلة تساهم جميعها في ترسيخ مكانة دبي كوجهة رائدة لقضاء عطلة العيد فيها، وتجعل الزائر يستمتع بوقته، ويختبر تجارب جديدة مليئة بالفرح والمرح.

وأعلن فؤاد منصور شرف، المدير العام لمراكز التسوق في الإمارات، لدى «ماجد الفطيم العقارية» أنه ستتاح لزوار «مول الإمارات» فرصة الفوز بجوائز قيّمة في أسبوع فعاليات العيد. وقالت جيل سانجستر - مديرة الأصول – نخيل: إن «نخيل مولز» تتخذ كل احتياطات وتدابير الصحة والسلامة الأكثر صرامة خلال الاحتفالات التي تستضيفها، مع توقع حركة إقبال كثيفة خلال عطلة العيد.

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