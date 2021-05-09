محاكم مركز دبي المالي العالمي تعزز مبادرتها «اللاورقية»

المصدر: (دبي- البيان)

اعتمدت محاكم مركز دبي المالي العالمي حل الختم الرقمي «إيثاق» لتمكين المصادقة الرقمية على المستندات ودعم مبادرتها اللاورقية، وهو حل قائم على منصة الهوية الرقمية الوطنية الآمنة لدولة الإمارات .

وقال عمر جمعة المهيري، نائب رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي: «تؤكد الخدمة الإلكترونية المبتكرة والجديدة استمرار تلبية محاكم مركز دبي المالي العالمي لمتطلبات استراتيجية دبي اللاورقية للعام 2021، وتحقيق الأمن واليقين القانوني للشركات في عصر الاضطراب التكنولوجي.» وقال يوسف الشيباني، مدير عام مركز دبي للأمن الإلكتروني: «تعد خدمة إيثاق محطة فارقة وثورية في رحلتنا نحو تحقيق التميز وجعل دبي المدينة الأكثر أمانًا في الفضاء الإلكتروني».

وقال وسام لوتاه، المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية: «تستمر رحلة دبي نحو إعداد مجتمع لا ورقي بالكامل مع هذه المبادرة الهامة من مركز دبي للأمن الإلكتروني. وتقود دبي الذكية جهود تحويل الإمارة إلى أذكى مدن العالم وأسعدها، والتي تقوم إحدى أهم ركائزها على التحول الإلكتروني».

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