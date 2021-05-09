إقبال كبير على مراكز تسوّق عجمان خلال رمضان

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

شهدت مراكز التسوق في عجمان إقبالاً من الجمهور طيلة أيام شهر رمضان المبارك ما أسهم في إنعاش قطاع تجارة التجزئة في الإمارة وسط توقعات بتواصل الزخم خلال الأيام المقبلة مع تواصل الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك، ودعمت التخفيضات السعرية الواسعة التي وصلت إلى 70 % على باقة مختارة من السلع والمنتجات الاستهلاكية في استقطاب المتسوقين وإنعاش الحركة والإقبال داخل الأسواق والمراكز التجارية.

وأكد مدراء المراكز التجارية أن نسبة زيادة الزوار للمراكز وصلت إلى 30% مقارنة مع الفترة قبل رمضان مع زيادة المبيعات لاسيما في مجال المواد الغذائية.

وقال سامي محمد شعبان المدير العام لجمعية أسواق عجمان إن الجمعية تستقبل في الأيام العادية ما يقارب 7000 متسوق يومياً عبر فروع الجمعية الثلاثة الموزعة على مختلف مناطق إمارة عجمان، ويزداد العدد قبيل شهر رمضان المبارك من كل عام ليصل إلى 10000 متسوق، أي بزيادة 30%. وذكر أن المبيعات في الشهر الفضيل تزداد لعدة أسباب أهمها زيادة حجم مشتريات الجمعيات الخيرية والمتسوقين الذين يقدمون الخير والمساعدات للأسر المتعففة.

وأوضح أن نسب الخصومات وصلت إلى 70% وهذا ما تهدف إليه الجمعية بأن توفر السلع بأسعار تنافسية وجودة عالية، لافتاً إلى أن العروض التجارية التي قدمتها الجمعية ساهمت في جذب المتسوقين خلال الشهر الفضيل.

عروض وخصومات

أشارت حنان الهاشم، المدير التنفيذي لمؤسسة الإمارات العقارية، إلى أن مركز «سيتي لايف التلة» يقدم عروضاً تجارية وخصومات في جميع المحلات التي تعمل في المركز، ولفتت إلى تقديم عروض العيد وآخر رمضان برامج ترفيهية للأطفال وإجراء سحب على الجوائز، كما سيتم تنظيم مسابقة البحث عن الكنز، مشيرة إلى أن نسبة العروض التجارية والخصومات وتقديم بطاقات خصم من بعض المحلات تصل إلى 50%، كما تقدم المطاعم خصومات خاصة على مدار الشهر الفضيل.

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