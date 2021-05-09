«آفاق للتمويل» تمدّد عروضها الحصرية حتى نهاية مايو

المصدر: (دبي-البيان)

أعلنت «آفاق الإسلامية للتمويل» عن تمديد العروض الخاصة التي أطلقتها في مواكبة أجواء الخير والعطاء خلال شهر رمضان المبارك لتتيح لعملائها الاستفادة القصوى من التسهيلات والخدمات والمنتجات الفريدة التي تصمّمها الشركة خصيصاً لهم.

وكانت «آفاق» طرحت عروضاً جديدة خاصة برمضان 9 أبريل الماضي وتتواصل حتى نهاية مايو مع تقديم عروضٍ إضافية خلال أيام عيد الفطر وحرصت على أن تتضمّن هذه العروض خدماتٍ تستفيد منها غالبية عملائها، وتشكل دعماً لهم وتساهم في تيسير شؤون حياتهم وحصولهم على التمويل المناسب لتأمين ما يرغبون فيه.

منتجات

وقال راشد محبوب القبيسي، الرئيس التنفيذي للشركة:«نحرص على طرح المزيد من المنتجات والخدمات والعروض التي ترضي عملاءنا بصورةٍ خاصة وتساهم في تعميم أجواء الخير ومشاعر السعادة والفرح في نفوس أبناء المجتمع بصورةٍ عامة؛ وارتأينا هذه السنة أن نقدّم باقةً مميّزة من العروض التي تمنح عملاء»آفاق«فرصة الاستفادة القصوى من استخدامهم البطاقات الائتمانية وعروض التمويل الشخصي وتمويل السيارات، مع طرحنا المزيد من العروض المميّزة خلال أيام عيد الفطر السعيد، ما يتيح لهم شراء ما يحتاجون إليه أو يرغبون فيه من سيارةٍ جديدة أو تجديد مفروشات بيوتهم وتمويل مشاريعهم الخاصة، مستفيدين من معدّلات ربح منخفضة جداً ومن تأجيل سداد الأقساط.

وأردنا كذلك أن نتيح لهم فرصة تسوّق المنتجات المنزلية وغيرها وتقسيط قيمة مشترياتهم حتى 6 أشهر دون رسومٍ إضافية».

وتشمل العروض الخاصة بشهر رمضان والمتواصلة حتى 31 مايو تأجيل سداد القسط الأول من قرض السيارة مدة حتى 3 أشهر، مع معدّلات ربح مغرية من 1.50%، وعرض البطاقات الائتمانية حيث يمكن لكلّ من ينفق 1.000 درهم أو أكثر، باستخدام بطاقة آفاق الائتمانية الخاصة به في أيّ متجرٍ للبقالة والمواد الغذائية تحويل هذا المبلغ إلى معاملةٍ يجري سدادها بأقساطٍ لمدة 6 أشهر من دون أيّ رسم إضافي ّعلى الإجراءات.

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