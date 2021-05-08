إماراتية تفوز بجائزة 100 ألف درهم من «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، التي تتخذ من إمارة دبي مقراً لها، عن فوز مواطنة إماراتية بأول جائزة قيمتها 100 ألف درهم، وذلك ضمن خمس جوائز بقيمة إجمالية نصف مليون درهم، كشفت عنها في مارس الماضي.

وتعليقاً على ذلك، قال وليد الزرعوني رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، إن العروض الترويجية للشركة مستمرة بغرض تنشيط المبيعات العقارية في دبي، مؤكداً أن تنظيم مثل هذه المسابقات من حين لآخر يعد إحدى الوسائل المهمة لجذب العملاء وزيادة الزخم الشرائي للأفراد والشركات مع تسليط الضوء على فرص الاستثمار الجاذبة المتاحة.

وأفاد بأن شركته بدأت عروضها القوية عبر إعلان السحب على وحدة سكنية مجانية في شهر ديسمبر 2019 وفازت بها مواطنة سعودية، ثم نظمت سحباً على سيارة «نيسان بترول 2020»، وفاز بها مواطن يمني الجنسية وذلك في ديسمبر الماضي.

وأشار وليد الزرعوني، إلى أن الجائزة الحالية تعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط التي ترصدها شركة وساطة عقارية لعملائها.

وأفاد بأن شروط المشاركة بالمسابقة الجديدة تتضمن أن يقوم الشخص بشراء عقار عبر «دبليو كابيتال» ويوقع العقد المبدئي والنهائي ويدخل السحب الأول وإذا لم يفز يستطيع المنافسة على السحب الثاني وحتى خمس سحوبات.

وتابع الزرعوني قائلاً: «ما زالت هناك فرصة إضافية لفوز مشتري العقارات للمنافسة على أربع سحوبات للفوز بـ 100 ألف درهم في كل مرة».

وكانت المسابقة الأولى نصت على شراء عقار بالفترة من 1 مارس 2021 حتى 29 أبريل 2021، فيما تم تنظيم السحب وإعلان الفائزة يوم الأربعاء الموافق 5 مايو الحالي.

ومن المقرر لأن ينطلق السحب الثاني من المسابقة من يوم 1 مايو إلى 29 يونيو 2021، أما السحب الثالث سيكون في الفترة من 1 يوليو إلى 29 أغسطس 2021، والسحب الرابع في الفترة من 1 سبتمبر إلى 29 أكتوبر 2021، بينما السحب الخامس والأخير فسيكون في الفترة من 1 نوفمبر إلى 29 ديسمبر خلال 2021.

ولفت الزرعوني، إلى أنه بمجرد توقيع العقد النهائي للعقار يحصل المشتري على كوبون واحد لدخول السحب، يعني إذا اشتريت اليوم شقتين تأخذ كوبونين لدخول السحب.

وذكر أنه يمكن للمشتري أو المستثمر الاستقرار على شراء عقار معين وبدلاً من التعاقد المباشر مع المطور العقاري يستطيع شراءه عبر شركة «دبليو كابيتال» بنفس الأسعار وتسهيلات السداد أو حتي بخصم أكبر، وفي نفس الوقت يستطيع المنافسة على السحوبات الخمسة.

وتابع رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية: «هذه العروض التسويقية تعتبر الأقوى بالقطاع العقاري في الوقت الحالي ونستهدف من خلالها تعزيز العلاقة مع العملاء وجعلهم أكثر تميزاً».

وتسوق «دبليو كابيتال» لكبرى العلامات العقارية الأبرز في الإمارات وتزيد من الخيارات أمام المستثمرين والمستهلكين النهائيين، كما تسوق لجميع الفئات العقارية، بدءاً من المشروعات الموجهة لذوي الدخل المتوسط والمحدود، وصولاً إلى المشروعات والمجمعات الفاخرة.

وقال الزرعوني، إنه في ظل النجاح المحقق تستهدف «دبليو كابيتال» أن تصبح الأفضل خلال العام الحالي على صعيد دولة الإمارات وتوسيع محفظة المشروعات التي تسوق لها مستفيدة من انتعاش القطاع العقاري وتحسن عوامل السوق.

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