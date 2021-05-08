جوائز قيمة للفائزين في مهرجان رمضان الشارقة

المصدر: الشارقة ـ البيان

يُواصل «مهرجان رمضان الشارقة 2021» رسم البسمة على وجوه المتسوقين من سكان الإمارة وزوارها في السحوبات المتنوعة التي تقام أسبوعياً منذ بداية الشهر الفضيل على باقة كبيرة من الجوائز القيمة، والتي ستتواصل حتى آخر أيام عيد الفطر السعيد، حيث شهد الأسبوع الثاني للسحوبات التي أقيمت مساء يوم الخميس في الواحة مول فوز 18 متسوقاً بخمس قسائم مشتريات بقيمة 5000 درهم و10 فائزين بقسائم مشتريات بقيمة 2500 درهم إلى جانب ثلاثة فائزين بهواتف متحركة.

باقة جوائز

وهنأت هنا السويدي مساعد المنسق العام لمهرجان رمضان الشارقة كافة الفائزين متمنية الحظ الأوفر للجميع في السحوبات القادمة، مشيرة إلى أن معظم مراكز التسوق والأسواق التجارية في مختلف مدن ومناطق الشارقة مشاركة في المهرجان وتقدم باقة كبيرة من الجوائز بما فيها عدد من السيارات وذلك من خلال السحوبات الأسبوعية، لافتة إلى أن قيمة الجوائز التي تقدمها الغرفة تصل إلى 3 ملايين درهم إماراتي، إلى جانب الهدايا الفاخرة التي تقدمها مراكز التسوق مثل مركز صحارى الذي يمنح المتسوقين فرصة الفوز بقسائم مشتريات بقيمة 200 ألف درهم فضلاً عن السحب الكبير على سيارة BMW X6، بالإضافة إلى السحب على نصف كيلو ذهب 21 قيراطاً في مركز سيتي سنتر الشارقة، وغيرها الكثير من فرص الربح الوفير.

مسك الختام

من جانبها أكدت أمل الحوسني رئيس اللجنة الإعلامية للمهرجان، أن فرص الفوز بالمفاجآت التي يخبئها المهرجان لا تزال وفيرة ومستمرة حتى آخر أيام عيد الفطر، والتي ستتوج بالسحب الكبير على الجوائز التي خصصتها الغرفة لزوار الحدث في دورته الـ31، وهي عبارة عن ثلاث سيارات فاخرة من نوع BMW، و10 قسائم مشتريات بقيمة 5000 درهم، و20 قسيمة بقيمة 2500 درهم إلى جانب 10 هواتف متحركة، سيحظى بها المتسوقون وزوار المهرجان في السحوبات التي ستقام يومي 14 ـ 15 مايو الجاري في مركز صحارى سنتر، والزاهية سيتي سنتر لتكون مسك ختام هذا الموسم.

وأشارت الحوسني إلى أن الحملات الترويجية والدعائية التي تنفذها اللجنة الإعلامية للمهرجان لاتزال متواصلة على مختلف المنصات الإعلامية، لتسليط الضوء على العروض التي تقدمها مراكز التسوق والمحال التجارية المشاركة وإيصال رسائلهم إلى جمهور المتسوقين وهو ما نلحظ نتيجته من إقبال كبير وارتفاع في نسبة المبيعات وتعزيز حركتها والذي أكده ممثلو المراكز وفقاً للتقارير الصادرة عنهم.

قائمة الفائزين

وضمت قائمة الفائزين بسحوبات الأسبوع الثاني خمسة فائزين بقسائم مشتريات بقيمة 5000 درهم وهم (زيرنيان جنيتيا من باكستان، وجاسم سلطان الزعابي وهند عبد الرحمن من الإمارات، وعدنان موجاوا ولاكسني شيفاكو من الهند)، فضلاً عن 10 فائزين بقسائم مشتريات بقيمة 2500 درهم وهم (محمد إسلام وفابريز شيخ من الهند، وريفزان بوو وعبد الله راشد من باكستان، ومن الإمارات أحلام إبراهيم، وأمير العامري، وعيسى عبد الله، وإيمان الرئيسي، وغلا سعيد عبيد، وعبد الرحمن يوسف من البحرين)، فيما كانت الهواتف المتحركة لهذا الأسبوع من نصيب كل من (إبراهيم عبد الله، ودانة عمران، عبد الله صالح).

ويعد مهرجان رمضان الشارقة علامة فارقة وحدثاً اجتماعياً واقتصادياً بارزاً في الإمارة تنظمه غرفة الشارقة في إطار سعيها نحو تنشيط الحركة الاقتصادية عامة وقطاع تجارة التجزئة بشكل خاص والمساهمة في زيادة عدد مرتادي مراكز التسوق والأسواق المركزية والمحال التجارية، وتتمثل أهمية المهرجان في كونه محطة سنوية للترويج للإمارة كوجهة سياحية مميزة، وبالتالي إبراز مكانة الشارقة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياحية، من خلال تضافر جهود القطاعين الحكومي والخاص، وتوحيد الرؤى حول أنجع السبل لجذب أكبر عدد من السياح والزوار إلى الإمارة، لخوض تجربة عيش فريدة في الشارقة خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، وسط أجواء من الغبطة والفرح.

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