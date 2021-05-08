25% من الراتب الأساسي.. "موارد بشرية أبوظبي" تحدد ضوابط صرف "بدل الندب"

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

أصدرت هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي مؤخراً، تعميماً لكافة الهيئات والجهات المحلية بأبوظبي، بشأن تحديد الضوابط والشروط الجديدة لصرف "بدل الندب" تضمنت حزمة من الإجراءات منها تحديد المدة الزمنية للندب من شهرين إلى عام والمستحقات المالية المخصصة لبدل الندب، على أن يتم تطبيقه بأثر رجعي من تاريخ الخامس من يناير الماضي 2021.

وتفصيلاً، فقد شرعت الهيئة في نشر وتوزيع التعميم رقم 1 لسنة 2021 بشأن "بدل الندب" إلى كافة الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي، بهدف تعريفهم بالإجراءات والاشتراطات المقررة لصرف بدلات الندب، وقيمة المبالغ المحددة.

وحدد التعميم شرطين لاستحقاق الموظف المنتدب "بدل الندب" وهي أن يكون الندب بالإضافة إلى مهام عمله الأصلية على أن تكون الدرجة الوظيفية للموظف معادلة لدرجة الوظيفة المندب عليها، فيما تطلب الشرط الثاني أن يكون الندب إلى درجة وظيفية أعلى من درجة وظيفته الأصلية.

وأكد التعميم على ضرورة ألا تقل مدة الندب المتصلة عن شهرين، اعتباراً من مباشرته لمهام الندب ولمدة لا تزيد على سنة واحدة، يستحق الموظف المنتدب فيها بدلا بنسبة 25% من الراتب الأساسي للدرجة الفرعية الأدنى للوظيفة المنتدب إليها.

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