وزير النفط الهندي يتجه لدول أوبك لسد العجز في الأكسجين الطبي

المصدر: دبي-اليازية البدواوي

اتجهت الهند إلى دول أوبك، لا سيما دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت، للحصول على الأكسجين الطبي في معركتها ضد انتشار وباء كوفيد-19.

ووفقاً لموقع "نيوز18" الهندي، لجأ وزير النفط دارمندرا برادهان لموردي النفط التقليديين في الهند، واستشار نظرائه في السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين لسد العجز الهائل في الأكسجين الطبي الذي تواجهه البلاد لعلاج مرضى الفيروس التاجي المستجد.

وقال الوزير الهندي عبر حسابه في "تويتر": "لقد أجريت الأسبوع الماضي مشاورات وثيقة مع نظرائي من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر حول سبل زيادة استيراد الأكسجين الطبي إلى الهند.. وإننا نقدر بشدة بادرة حسن النية الأولية مع إمدادات الأكسجين المجانية خاصة من دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين والمملكة العربية السعودية".

من جهة أخرى، أوضح برادهان أن مؤسسة النفط الهندية المملوكة للدولة وشركة أخرى سترتب لوجستيات لنقل الأكسجين بحيث يتم تأمين الإمدادات التجارية من الأكسجين إلى البلاد، معقباً الوزير: "في مناقشاتي مع صاحب السمو الملكي وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية، ومعالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالإمارات والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنوك... تلقيت دعمهم الكامل لضمان الإمداد التجاري للأكسجين الطبي إلى الهند، خاصة في وقت تكافح فيه الهند الموجة الثانية من جائحة كوفيد-19".

كما وثمن وزير النفط الهندي دعم الدول الخليجية على الممتد ولفتاتهم الخاصة للتضامن مع الهند من خلال عرض حاويات للأشهر الستة المقبلة، ومضى يقول إن الإمدادات التجارية من الأكسجين ستأتي في الأسابيع المقبلة.

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