مشتريات المؤسسات تصعد بسوق دبي بأكبر وتيرة أسبوعية في شهر

المصدر: أبوظبي -رامي سميح

عززت الأسهم المحلية مكاسبها في تداولات الأسبوع المنصرم بعدما ربح رأسمالها السوقي ما يناهز 22 مليار درهم مدعومة بعمليات شرائية للمؤسسات وسط حالة من التفاؤل سرت بين أوساط المتعاملين مع إعلان شركات وبنوك عن أرباح ربعية فاقت التوقعات في مؤشر على انحسار تداعيات «كوفيد 19».

وارتفع سوق دبي 2.25% إلى 2663.93 نقطة وسط صعود جماعي للمؤشرات القطاعية بقيادة العقار والبنوك، فيما زاد سوق أبوظبي بنحو 1.74% عند 6152 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والإستثمار والإتصالات والطاقة والسلع.

واجتذبت الأسهم سيولة بنحو 6.55 مليارات درهم، موزعة بواقع 5.9 مليارات في أبوظبي، و673.2 مليوناً في دبي، وجرى تداول 1.48 مليار سهم، منها 942.9 مليون سهم في أبوظبي و537.17 مليون سهم في دبي، عبر تنفيذ 19.8 ألف صفقة واستقطبت أسهم «أبوظبي الأول» و«العالمية القابضة» و«الدار» نحو 67% أو ما يعادل 4.4 مليارات درهم من إجمالي السيولة.

وقال رائد دياب، نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست»، صعدت الأسواق الإماراتية الأسبوع الماضي مع استمرار الأداء الجيد للأسهم القيادية وصعود الأسواق العالمية وخاصة الأمريكية، إضافة إلى محافظة أسعار النفط على مستويات إغلاق جيدة مقارنة على ما كانت عليه في العام الماضي.

وأضاف لــ «البيان الاقتصادي»، إن هناك تفاؤلاً في أسواق المال المحلية حيال الفترة القادمة بدعم قوة الاقتصاد الوطني والتوقعات بعودة الأعمال والسائحين إلى الإمارات في وقت لاحق من العام الحالي، مع التفاؤل بتحسن إضافي لأوضاع الشركات في القطاع الخاص الغير نفطي مع نمو الأنشطة الجديدة ووصولها إلى أعلى مستوى منذ يوليو 2019.

وتابع رائد دياب: «كذلك هناك توقعات بتحسن توقعات الأعمال على ضوء استمرار وتيرة التعافي من أزمة كوفيد-19 والتوقعات بنجاح معرض إكسبو 2020 الذي سيقام في وقت لاحق من هذا العام، فضلاً عن ارتفاع نسب المطعمين وتحسن النتائج المالية للشركات المدرجة عن الربع الأول من العام الحالي والتي بدأت تظهر ومحافظة أسعار النفط على مستوياتها الجيدة وهو ما سيكون له أثر إيجابي على المستثمرين المحليين والدوليين في الفترة القادمة».

سوق دبي

عزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 0.5% مع ارتفاع «دبي الإسلامي» 0.9% فيما استقر «الإمارات دبي الوطني»، وزاد قطاع العقار 4.52% مع ارتفاع «إعمار العقارية» 4.8% و«إعمار للتطوير» 6.9% و«إعمار مولز» 4.9% و«الإتحاد العقارية» 2.65% و«ديار» 1.5% و«داماك» 2.5%.

ونما قطاع الإستثمار 3.85% بعد صعود «دبي للإستثمار» 4.5% و«سوق دبي المالي» 2.8%، وارتفع قطاع النقل 2.32% مدفوعاً بمكاسب «العربية للطيران» 0.78% و«أرامكس» 3.8% فيما انخفض «الخليج للملاحة» 4.5%.

تصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 147.1 مليون درهم، تلاه «إعمار مولز» 76 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» 64.2 مليون درهم، وحقق «الإمارات للمرطبات» أكبر ارتفاع بنسبة 45.7%، تلاه «إكتتاب» 24.87%، ثم «عمان للتأمين» 14.8%، فيما انخفض «الخليج للملاحة» 4.5%، تلاه «شعاع كابيتال» 2.87%، ثم «دي إكس بي» 2.5%.

عمد المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 178.7 مليون درهم، منها 28.2 مليون درهم للخليجيين و150.47 مليون درهم للأجانب، فيما اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار 178.7 مليون درهم، موزعة بواقع 14.65 مليون درهم للعرب و164 مليون درهم للمواطنين.

سوق أبوظبي

وعزز صعود سوق العاصمة ارتفاع قطاع البنوك 1.7% مع نمو «أبوظبي الأول» 2.11% و«أبوظبي الإسلامي» 4.14% فيما انخفض «أبوظبي التجاري» 0.48%، وصعد قطاع العقار 1.55% مع نمو «الدار» 1.42% و«رأس الخيمة العقارية» 3.91%.

وارتفع قطاع الإستثمار 3.62% علي وقع صعود «العالمية القابضة» 3.64% و«إشراق» 1.6% و«الواحة كابيتال» 4.31%، وزاد قطاع الإتصالات 1.32% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، فيما نما قطاع الطاقة 1.25% مدفوعاً بصعود «طاقة» 0.74% و«أدنوك للتوزيع» 4.64% بينما انخفض «دانة غاز» 6.29%.

وتصدر «أبوظبي الأول» النشاط مستقطباً 1.5 مليار درهم، تلاه «العالمية القابضة» 1.5 مليار درهم، ثم «الدار العقارية» 1.37 مليار درهم، وحقق «رأس الخيمة للدواجن» أكبر ارتفاع بنسبة 14.94%، تلاه «رأس الخيمة للأسمنت الأبيض» 11.1%، ثم «الشارقة للأسمنت» 8.57%، فيما كان «بلدكو» الأكثر انخفاضاً بنسبة 15.38%، تلاه «مخازن زي» 10%، ثم «العربي المتحد» 10%.

ومال المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار 82.5 مليون درهم، منها 2.1 مليون درهم للعرب و80.4 مليون درهم للمواطنين، فيما اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو التسييل بصافي استثمار 82.5 مليون درهم، موزعة بواقع 7.8 ملايين درهم للخليجيين و74.7 مليون درهم للأجانب.

المؤسسات

عمدت المؤسسات نحو الشراء بصافي استثمار 107 ملايين درهم، منها 59.58 مليون درهم في سوق دبي و47.4 مليون درهم في سوق أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بصافي استثمار 107 ملايين درهم، موزعة بواقع 59.58 مليون درهم في دبي و47.4 مليون درهم في أبوظبي.

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