تعاون «جمارك دبي» وأصحاب العلامات التجارية لحماية الملكية الفكرية «بعد كوفيد 19»

المصدر: دبي- البيان

عززت جمارك دبي التعاون والتنسيق المشترك مع أصحاب العلامات التجارية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، حيث عقدت إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في الدائرة اجتماعاً مشتركاً مع أصحاب العلامات والوكالات التجارية عبر تقنية الاتصال المرئي لبحث تعزيز سبل التعاون بين الجانبين ودعم المشاريع المشتركة.

وحضر الاجتماع من جانب جمارك دبي، يوسف عزير مبارك، مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية، نوره احمد مدير قسم اعتماد الملكية الفكرية والوكالات التجارية، محمد بن ناصر مدير قسم حل نزاعات الملكية الفكرية، المهندس سعيد بن فارس قائد فريق وسميحة حسن البلوشي ضابط اعتماد الملكية الفكرية والوكالات التجارية، فيما حضر الاجتماع ممثلاً لأصحاب العلامات التجارية مالك حنوف مدير مجلس أصحاب العلامات التجارية بالإضافة إلى ما يقارب 29 مكتب محاماة ومكاتب خدمات قانونية.

إنجازات كبرى

وأكد يوسف عزير مبارك، أهمية التواصل والتعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتبادل الآراء، حيث يأتي هذا اللقاء ليتوج جهود الدائرة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية في ظل الاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات في عام الخمسين.

وقد حققت الدولة طوال الخمسين سنة الماضية إنجازات كبرى في كافة المجالات بفضل رؤية القيادة الحكيمة ودعمها الدائم لتشجيع الإبداع والابتكار، وحرصها على حماية حقوق الملكية الفكرية للمستثمرين وأصحاب العلامات التجارية لجذب التجارة والاستثمار إلى الاقتصاد الوطني بوتيرة متصاعدة.

وأوضح أن جمارك دبي تحرص على تبني وإطلاق المبادرات التي تواكب أفضل الممارسات العالمية في مجال دعم وإسعاد المتعاملين، تنفيذاً لتوجيهات حكومة دبي الهادفة إلى إسعاد الناس عبر الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية من خلال تطوير واستخدام أحدث التقنيات في توفير الخدمات للمتعاملين والجمهور.





استيعاب الدروس

وأدارت نورة أحمد الحوار مع أصحاب العلامات التجارية والذي تمحور حول معالجة كافة العقبات والتحديات في سبيل تحقيق أهداف حماية حقوق الملكية الفكرية مع استيعاب الدروس المستفادة في جائحة كوفيد 19 في وضع خطط العمل بمجال الملكية الفكرية لمرحلة ما بعد كوفيد 19.

وأعرب مالك حنوف عن تقديره الكبير لجهود جمارك دبي في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية ومحاربة البضائع المقلدة لبضائع أصحاب العلامات التجارية كما أشاد أصحاب العلامات التجارية بجهود جمارك دبي ودورها في مد جسور المعرفة والتعاون مع القطاع الخاص في كافة المجالات.

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