مطار رأس الخيمة يطلق شراكة مع «فلاي إيجيبت»

المصدر: (رأس الخيمة- البيان)

أعلن مطار رأس الخيمة أمس بدء رحلات الطيران التجاري بين رأس الخيمة وأكثر دول المنطقة تعداداً، مع وصول أولى رحلات «فلاي إيجيبت»؛ في خطوة تعكس النمو المتسارع في حجم عمليات المطار الدولي والتطور في استراتيجيته التوسعيّة.

وجاء هبوط رحلة «فلاي إيجيبت» شركة الطيران منخفضة التكلفة في شمال أفريقيا، رقم «أف. إي. جي 501» القادمة من مطار القاهرة في مطار رأس الخيمة أمس (6 مايو) لتكون أول رحلة جوية مجدولة ضمن 3 رحلات جوية أسبوعية منتظمة ستسيرها الشركة وستقدم بموجبها أفضل الأسعار للسفر مباشرة بين العاصمة المصرية وإمارة رأس الخيمة، ومن المقرر أن تبدأ «فلاي إيجيبت» أيضاً بتسيير رحلتين أسبوعياً بين محافظة سوهاج المصرية ورأس الخيمة لتتيح لـ 100 مليون نسمة في مصر إمكانية السفر مباشرة للإمارة.

تخفيف القيود

وأكد متحدثان رسميان عن مطار رأس الخيمة وشركة «فلاي إيجيبت» أن الشراكة تأتي في وقت مهم للغاية، إذ تتزامن من بدء التخفيف التدريجي للقيود المفروضة على السفر الدولي الناجمة عن انتشار فيروس (كوفيد19).

وقال المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة ومطار رأس الخيمة الدولي وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني والمجلس التنفيذي لرأس الخيمة:

«ترتبط دولة الإمارات بعلاقات أخوية مع مصر، وهو ما يتجلى من خلال علاقتنا الثنائية المتنامية بالمجالات الاقتصادية والثقافية، ويساهم هذا الربط الجوي المباشر بين مصر وإمارة رأس الخيمة بتعزيز هذه الأنشطة المشتركة، وأما على المستوى المحلي ستسهم هذه الخدمة بدعم التنوع الاقتصادي للإمارة، وتعزيز المكانة الاستراتيجية لمطار رأس الخيمة كمركز رائد للخدمات اللوجيستية والنقل بالمنطقة».





الرابح الأكبر

وأضاف: «قطاع السياحة بكلا البلدين سيكون الرابح الأكبر من خدمة»فلاي إيجيبت«الجديدة التي ستوفر ربطاً جوياً مباشراً يمكن لسكان إمارة رأس الخيمة من خلاله الاستمتاع بزيارة الأهرامات ومصر القديمة، ويتيح في المقابل للمسافرين في مصر الاستمتاع بالعديد من التجارب الفريدة التي تقدمها الإمارة التي تمتاز بالبيئة المتنوعة فيها.

والتي جعلتها مركزاً سياحياً رائداً على مستوى المنطقة، وهو الأمر الذي يعتبر ذا أهمية خاصة لاقتصاد الإمارة التي تسعى لتطوير قطاع السياحة وجذب الزوار كونه ركيزة باستراتيجياتها للتنوع الاقتصادي».

دعم التنمية

وبدوره، قال سنجاي خانا، الرئيس التنفيذي لمطار رأس الخيمة الدولي:«يسرنا البدء بهذه الشراكة الاستراتيجية مع»فلاي إيجيبت«، والتي تعيد ربط رأس الخيمة بشمال أفريقيا في مرحلة ما بعد الجائحة.

وهذه الخدمة ستخلق داعماً حيوياً لمسيرة النمو والتنمية في بلدين عربيين مهمين، ونحن عازمون بمطار رأس الخيمة الدولي على لعب دور أساسي في إعادة تشكيل قطاع الطيران باعتباره محركاً رئيسياً للأنشطة الاقتصادية في الأوضاع الطبيعية الجديدة، وهذه الشراكة هي واحدة من عدة اتفاقيات نعتزم إبرامها لتحقيق الهدف، فنحن ملتزمون بفتح مسارات جديدة بالتزامن مع عدد من الشراكات التي سيتم الإعلان عنها في الشهرين المقبلين.

بوابة مثالية

وقال كريم باقي، رئيس القطاع التجاري في»فلاي إيجيبت«: يسعدنا ومن دواعي سرورنا الإعلان بأن إمارة رأس الخيمة ستشكل إضافة نوعية على قائمة وجهاتنا، ونحن على ثقة تامة بأنها ستساهم في تعزيز علامتنا التجارية وفي تكريس حضورنا على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وندرك تماماً بأن رأس الخيمة ستصبح البوابة المثالية لدولة الإمارات لجميع عملائنا».

وتعد هذه الشراكة بين مطار رأس الخيمة و«فلاي إيجيبت» خطوة إضافية لتدعيم عمليات التوسع في مطار رأس الخيمة الدولي خصوصاً بعدما وقع مؤخراً العديد من الاتفاقيات مع عدد من الناقلات الجوية إما للبدء في عمليات جديدة لنقل الركاب أو لزيادة رحلاتها الحالية، وهو ما من شأنه تعزيز مكانة المطار كونه الأسرع نمواً على مستوى دولة الإمارات حيث من المتوقع الإعلان عن مزيد من الخدمات في الأسابيع والأشهر القليلة المقبلة.

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