8 توصيات لشراء عقار على المخطط في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

حدد خبير عقاري 8 نصائح ينبغي على المستثمر العقاري مراعاتها عند شراء عقار من على المخطط في الإمارات، باعتباره أحد الخيارات المفضلة نظراً لسعره المنخفض مقارنة بالعقارات الجاهزة، والتسهيلات المقدمة في عملية الشراء.

وقال أحمد الدوله، رئيس مجلس إدارة «أون بلان» العقارية «إن عملية الشراء على المخطط تُعد خياراً جيداً بالنسبة للكثير من المشترين، وعادةً ما يبحثون عما يدّر عليهم أرباحاً وفيرة، ولذلك يتّجه العديد منهم لشراء عقارات قيد الإنشاء أو التي لا زالت على المخطط».

وبحسب الدوله، هذه هي النصائح الثماني التي على المستثمر العقاري أن يأخذها في الاعتبار عند شراء عقار من على المخطط أو قيد الإنشاء:





الاستشارة قبل الشراء

يُنصح الراغب في اقتناء عقار على المخطَّط أن يستشير شركة متخصصة في الاستشارات العقارية ومرخصة من الجهات التنظيمية، حول مواصفات العقار التي تم الاتفاق عليها، وتعتبر الاستشارات العقارية بشكل عام خطوة مهمة للمشتري لتحقيق عملية شراء ناجحة خاصة في سوق متعدد الخيارات والعلامات العقارية كسوق الإمارات.

سُمعة المطور

يجب على مشتري العقار تحت المخطط، البحث عن المطور العقاري صاحب السمعة الجيدة، وفي دبي من السهل جداً معرفة السيرة الذاتية لأي مطور عقاري، حيث إن لدى المستثمر وسائل كثيرة وأدوات متعددة، يمكنه من خلالها التأكد من سمعة المطور وسجله في البناء والتسليم والأسعار.

العائد على الاستثمار

يعتبر العائد على الاستثمار من أبرز الاعتبارات التي يجب أن يضعها المستثمر في ذهنه عند شراء عقار على الخارطة، حيث يتغير من مكان إلى آخر، ومن مدينة لأخرى. وعلى سبيل المثال تعتبر إمارة دبي من أكثر المدن عائداً على الاستثمار العقاري، مقارنة بالعديد من المدن العالمية، إذ يراوح العائد الاستثماري في دبي بين 7 و9%.

موقع المشروع

من المهم شراء عقار بموقع مميز، وأن تتوفر فيه كافة الخدمات التي يحتاجها سكان المنطقة، من مدارس ومستشفيات ومتاجر قربه من شبكة طرق مناسبة تربطه جيداً مع باقي مناطق المدينة، كما يجب أخذ الطابق الذي تقع به الوحدة المقصودة والإطلالة التي توفرها في عين الاعتبار.

جودة العقار

تمثل جودة العقار أهمية كبير عند الشراء من على المخطط، مثلها مثل جودة المجمع أو الموقع الذي يتواجد به العقار، ومدى توافر الخدمات الهامة، كما يجب الانتباه إلى ديكورات العقار والمواد المستخدمة في بنائه، فمن الممكن أن تختلف جودة العقار الفعلية عنها في الكتيبات أو الصور، ويمكن تلافي هذه المشكلات بالرجوع إلى إنجازات المطور العقاري السابقة.

خطط السداد

يجب على المشتري تحديد سعر العقار المتفق عليه، وطريقة التسديد للدفعات المطلوبة، حيث يقدم المطورون العقاريون العديد من طرق السداد التي قد تمتد خطط السداد أحياناً إلى 10 أعوام، ولكن يجب الانتباه هنا أن المطورين العقاريين يقومون بتضمين تكلفة الفائدة في سعر البيع.

وبالتالي نجد أنه كلما طالت فترة السداد ارتفع مستوى التكلفة التي يتحملها المشتري، وهو ما يستوجب ذكر تاريخ إكمال المشروع المتوقع ضمن اتفاقية البيع والشراء للعقارات على المخطط، والتعويض المترتب على المطور في حال حدوث أي تأخير.

خدمة ما بعد البيع

تعد خدمة ما بعد البيع جزءاً أساسياً من الإدارة الجيدة للأصول العقارية، وتسهم في كسب ثقة العميل، حيث تزيح عنه كثيراً من الأعباء، منها ما يتعلق بالأمور الإجرائية، مثل: تخليص الأوراق الخاصة بالعقار، بعد إتمام عملية الشراء، من نقل ملكية إلى غير ذلك.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز