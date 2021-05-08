جناح سلوفينيا.. غابات عائمة

المصدر: (دبي - بشار باغ)

يتخذ جناح سلوفينيا في «إكسبو دبي» شكل غابة عائمة، في محاكاة لموقع هذا البلد في قلب أوروبا كونه جوهرة خضراء متنوعة وذكية ومستدامة وسيعيد هذا الجناح، الذي يقع في منطقة الاستدامة، استخدام الزجاج والحديد والمياه بطريقة مبتكرة لإعطاء الزوار الانطباع بأنهم محاطون بغابة عائمة في الهواء.

وستُزيَّن الغابة بأنواع النبات المستقدم من سلوفينيا، وسيعلوها قبة منخلية، تشبه المظلة الشمسية. وقد أبدع تصميم هذا الجناح، الذي يحمل شعار «السحابة الخضراء الذكية»، المهندس المعماري الشهير يوسي بليتسنيك، الذي له عدد من الأعمال المعروفة مثل الجسر الثلاثي في العاصمة ليوبليانا.

ويستخدم جناح سلوفينيا عناصر المياه والطبيعة والتكنولوجيا لإثارة الحواس الخمس، وإعطاء الزوار نظرة معمقة عن الثقافة السلوفينية.

جولة

وسيأخذ تصميم الجناح السلوفيني ومعروضاته الزوار في جولة لاكتشاف جودة الحياة في هذه الدولة الأوربية الصغيرة، والتعرف على اقتصادها الأخضر وعروضها السياحية الفاخرة وابتكاراتها المتخصصة.

وإلى جانب الاستمتاع بالموسيقى والرقص التقليدي، سيمكن للزوار اقتناء منتجات الدانتيل السلوفينية المعقدة، وأصناف زيت الزيتون الفاخرة. كما سيمكن لعشاق السفر الاطلاع على طرق الاستمتاع بعطلتهم في سلوفينيا، التي تتنوع ما بين المنتجعات، والتزلج، والجولف، والسياحة الزراعية.

العالم في إكسبو

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز