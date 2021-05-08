«Icecap» تنقل مقرها الرئيسي إلى مركز دبي للسلع المتعددة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت Icecap، وهي أول شركة تمنح المستثمرين فرصة الاستثمار في أصول الألماس الممثل رقمياً عبر تقنية «البلوكتشين»، نقل مقرها الرئيسي إلى مركز دبي للسلع المتعددة، دبي.

وكشفت الشركة خلال مؤتمر صحافي أقيم في فندق ريتز كارلتون، مركز دبي المالي العالمي، عن مجموعة مقتنيات ممثلة رقمياً لماسات عالية الجودة طبيعية باللون الأحمر والأصفر والأخضر وألوان أخرى، إضافة إلى مجموعة من المجوهرات الفريدة في تصميمها. كما أسدلت الستار عن ماسة حمراء كبيرة تبلغ قيمتها 3 ملايين دولار جرى تمثيلها رقمياً عبر سلاسل «البلوكتشين» كرموز غير قابلة للاستبدال (NFTs).

وتكتسب الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) مؤخراً اهتماماً عالميًا متزايداً، خصوصًا بعد بيع دار المزادات الشهيرة كريستيز أول عمل فني للفنان الأمريكي بييبل قائم على الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) مقابل 69 مليون دولار في فبراير الفائت.

والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) هي نوع جديد من الأصول الرقمية يتم تسجيل ملكيتها على سلاسل البلوكتشين، وهي عبارة عن شكل من أشكال الوثائق الرقمية تؤكد ملكية الشخص لأصل حقيقي أو افتراضي. ويُمكن بيعها وشراؤها أسواق مخصصة لتداول هذه الرموز.

تقنية

وقال جاك فورهيس، الرئيس التنفيذي لشركة Icecap: «سمحت تقنية رموز الـ NFT للألماس بأن يصبح من الأصول المتاحة لتنويع المحافظ الاستثمارية. الآن وباستخدام الرموز غير القابلة للاستبدال NFTs، يمكن شراء الألماس وبيعه مثل الذهب والفضة تقريبًا. بفضل هذه التقنية، يُمكن القول إن أصعب الأصول تداولاً في العالم باتت سائلة».

وتشكل Icecap نموذجاً لتكامل جيلين في فريق واحد، جاك فورهيس الأب الذي أحدث ثورة في تجارة الألماس في الثمانينات بإتاحة تداولها عبر الإنترنت من خلال Polygon من جهة، وأريك فورهيس الإبن أحد أبرز المؤثرين في عالم الأصول الرقمية والبيتكوين ومؤسس شركة Shapshift من جهة أخرى.

وأضاف فورهيس: «يعود الاهتمام بالألماس كاستثمار إلى أكثر من ألف عام. غير أن الألماس لا يمكن استبداله، وكل ماسة لها فرادتها. تسهل تقنية الرموز غير القابلة للاستبدال الآن تداول فئة الأصول هذه وامتلاكها من دون الحاجة إلى تتبع الجوهرة المادية نفسها، التي يتم الاحتفاظ بها في مكانٍ آمن ومُحكّم».

تداول

ويتم تداول أصول الألماس الممثلة رقمياً الخاصة بـ Icecap على منصة OpenSea.io، وهي إحدى أكبر أسواق التداول بالرموز (NFTs ) في العالم. ويمكن لمن يرغب بالشراء الاحتفاظ بالرمز المميز كاستثمار، أو بيعه أو استرداده واستلام الماس المادي نفسه، والذي يمكن إعادة ترميزه لاحقًا في حال رغب المشتري في ذلك.

كفاءة

وقال ديفين فينزر، الرئيس التنفيذي لشركة OpenSea: «نعتبر مجوهرات Icecap غير القابلة للاستبدال، أحد أفضل الأمثلة على استخدام NFTs لتوسيع كفاءة التداول بما يتجاوز الأصول الافتراضية، إلى منتجات العالم الحقيقي».

وأضاف:كان قرار نقل مقر عمل Icecapمن الولايات المتحدة إلى دبي سهلاً، وفق فورهيس: تعتبر الإمارات من الدول الرائدة في وضع الأطر التشريعية والقانونية التي تنظم تداول الأصول الممثلة رقمياً، كما أصبحت دبي، خلال الأشهر الإثني عشر الماضية، المركز الرئيسي لتجارة الألماس على مستوى العالم، وهي تعد بشكل عام ومركز دبي للسلع المتعددة بشكل خاص موطناً طبيعياً لشركة تجمع بين الألماس والرموز غير القابلة للاستبدال.

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