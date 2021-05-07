"العالمية القابضة" تعتزم إدراج 3 شركات تابعة ضمن منصة السوق الثاني في "أبوظبي المالي"

المصدر: وام

أعلنت الشركة العالمية القابضة عزمها إدراج 3 شركات تابعة لها في منصة السوق الثاني في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك خلال الربع الثاني من 2021.

وأوضحت الشركة في بيان لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، أن الإدراج سيمنح المستثمرين الحاليين والجدد فرصة للمشاركة في مسيرة نمو هذه الشركات الواعدة، كما ستعود بالفائدة على الشركة العالمية القابضة من خلال تعزيز سمعتها وتسليط الضوء على إمكاناتها من خلال الشركات المذكورة.

وسيوفر الإدراج فرصة جذابة للمستثمرين الحاليين والجدد للمشاركة في نمو الشركات الثلاث، فمجموعة "أي اس جي" هي إحدى الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة ولديها محفظة متنوعة من الأعمال عبر الهندسة والبناء وتطوير وإدارة العقارات والخدمات المرتبطة بها.

وتعد مجموعة "أي اس جي" إحدى الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة ولديها محفظة متنوعة من الأعمال تشمل الهندسة والبناء وتطوير وإدارة العقارات والخدمات المرتبطة بها .. ومنذ إنشائها في عام 2006، نمت "أي اس جي" بسرعة لتصبح الشركة العقارية الوحيدة في المنطقة ذات الحلول الشاملة.

وتملك "أي اس جي" 5 شركات فرعية مملوكة بالكامل، وأكثر من 90 موقعًا تشغيليًا، و12 سوقًا و4 شركات محاصصة ومشاريع مشتركة .. وتشمل الشركات التابعة "سينشري" للعقارات وشركة رويال للتطوير وشركة ابوظبي لاند للمقاولات العامة وتلال الخليج للخدمات الزراعية وشركة "رويال اركتك" للهندسة المعمارية وإدارة المشاريع .. وبلغت أصول الشركة 394 مليون درهم بنهاية عام 2020 ويعمل بها أكثر من 1000 موظف.

وتأتي شركة "الصيرمارين" إحدى الشركات الثلاث المدرجة في القائمة حيث تضم مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات في مجال الخدمات البحرية .. وتعمل الشركة في العديد من القطاعات البحرية مثل بناء القوارب عالية التقنية، وتطوير وتصنيع الأنظمة الذاتية، ومعهد "الصير مارين" للتدريب البحري والتدريب على منتجات /ASMTI/ وخدمات الصيانة والدعم، ولوجستيات التوريد وإدارة اليخوت على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وإدارة المشاريع .. وقد تأسست شركة "الصير مارين"، في عام 2002، وتمتلك الشركة أصولاً تم تقديرها بقيمة 717.8 مليون درهم بنهاية عام 2020.

وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العالمية القابضة : واصلت الشركة العالمية القابضة نموها لتصبح ثاني أكبر شركة من حيث القيمة في سوق أبوظبي للأوراق المالية .. سنستمر في إثراء محفظتنا المتنوعة بشركات قوية تتماشى مع استراتيجية النمو وأهدافنا .. فنحن نؤمن بشدة بالمنتج المحلي، فالعديد من شركاتنا الأسرع نموًا هي شركات محلية اماراتية .. وتعتبر مجموعة "أي اس جي" شركة و "الصير مارين" من الشركات الطموحة والتي لديها توسع قوي في الأعمال التجارية في السنوات الأخيرة.

وأكد أن الإدراج ضمن منصة السوق الثاني لسوق أبوظبي للأوراق المالية سوف يوفر للمستثمرين فرصة للمشاركة في رحلة نجاح هذه الشركات الراسخة.

ويأتي هذا الادراج بعد عملية الإدراج الناجحة لثلاث من الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة في عام 2020 وهي: "بالمز الرياضية" و "ايزي ليس" و " محازن زي" في منصة السوق الثاني في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

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