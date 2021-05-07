«شعاع» تبيع حصتها في «المرفأ إنترناشيونال»

المصدر: (دبي -البيان)

أعلنت «شعاع كابيتال» بيع حصتها البالغة 20 % في «المرفأ إنترناشيونال للماء والكهرباء» إلى «سوجيتز» اليابانية.

وتأسست «المرفأ إنترناشيونال للماء والكهرباء» في أبوظبي 2014 لتكون عاشر المشاريع الخاصة في قطاع الماء والكهرباء ضمن إطار برنامج الخصخصة الذي أطلقته دائرة الطاقة .

وتم التعاقد مع الشركة بموجب اتفاقية شراء للطاقة والمياه، حيث تولت تطوير وتشغيل محطة لتوليد الطاقة وتحلية مياه البحر في منطقة الظفرة بأبوظبي بقدرة إنتاجية 1600 ميجاواط من الطاقة و52.5 مليون جالون مياه يومياً.

وبدأت الاستثمارات في «المرفأ إنترناشيونال للماء والكهرباء» عام 2015 والتي ساهمت في دعم مرحلة تطوير المشروع، وتأتي عملية البيع هذه تماشياً مع استراتيجية التخارج التي تتبناها الشركة وتضم قائمة مساهمي «المرفأ إنترناشيونال للماء والكهرباء» كلاًّ من شركتيّ أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) و«إنجي أس إيه»، المجموعة الفرنسية المتخصصة في الخدمات وحلول الطاقة منخفضة الكربون، واللتين تعتزمان المحافظة على حصتيهما (بنسبة 60% و20% على التوالي).

وتعتبر «سوجيتز» مجموعة تجارية واستثمارية متعددة الجنسيات مدرجة في بورصة طوكيو وتمتلك أصولاً قيمتها نحو 21 مليار دولار عبر قطاعات عدة وينضوي تحت مظلة الشركة ما يزيد على 40 مشروعاً للطاقة في أكثر من 14 بلداً ما يجعلها الشريك الأكفأ لشركة «المرفأ إنترناشيونال للماء والكهرباء» للمضي قدماً.

وقال فؤاد طارق خان، مدير عام، رئيس خدمات الصيرفة الاستثمارية لـ«شعاع كابيتال»: «تشكل (سوجيتز) شريكاً مثالياً لشركة (المرفأ إنترناشيونال للماء والكهرباء) لما تتمتع به من خبرة دولية في قطاع الطاقة العالمي بالإضافة إلى خبراتها التشغيلية كمستثمر استراتيجي. ويسرّنا بيع حصتنا إلى (سوجيتز) تماشياً مع خطة التخارج الموضوعة عقب دعمنا تطوير المحطة التابعة لها والتي ستسهم في ضمان استقرار إمدادات الماء والكهرباء في الإمارات».

وقال ماساكازو هاشيموتو، الرئيس التنفيذي للعمليات في قسم البنى التحتية والرعاية الصحية في «سوجيتز»: «يسعدنا أن»سوجيتز«أصبحت راعياً مشاركاً لهذا المشروع الذي يلعب دوراً مهماً في استقرار إمدادات الماء والكهرباء في أبوظبي، ويساهم في حفز النمو الاقتصادي للمنطقة عموماً. وبالإضافة إلى الاستحواذ على حصة في المشروع، الذي نجح فعلياً بدخول حيز التشغيل التجاري، تتيح لنا الصفقة إرساء علاقات تجارية مع»شعاع«التي تتمتع بحضور قوي في القطاع المالي في الشرق الأوسط تماشياً مع سعي»سوجيتز«إلى تعزيز وتوسيع نطاق أعمالها في المنطقة».

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