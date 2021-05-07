5.8 مليارات تستقطبها حسابات توفير البنوك التقليدية في شهرين

المصدر: أبوظبي ـ وام

نجحت البنوك التقليدية بدولة الإمارات في استقطاب نحو 5.8 مليارات درهم إلى حسابات التوفير لديها خلال أول شهرين من 2021 بحسب أحدث الإحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.

وساهم الإقبال الكبير على هذا النوع من الخدمات البنكية في رفع إجمالي الرصيد التراكمي لحساب التوفير لدى البنوك التقليدية إلى 117.6 مليار درهم في نهاية فبراير 2021 بزيادة 5.1% مقارنة مع إجمالي الرصيد المسجل في نهاية 2020.

ويشكل رصيد حساب التوفير لدى البنوك التقليدية نحو 52.2% من إجمالي الأموال المستثمرة في هذا النوع من الحسابات في الجهاز المصرف الإماراتي مع نهاية فبراير من العام الجاري.

وتعد حسابات التوفير من أهم الحسابات التي تسعى البنوك لتنميتها وهو ما يدفعها إلى تقديم العديد من الحوافز للمتعاملين لاستقطاب أكبر عدد منهم للاستثمار في حسابات التوفير لديها.

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