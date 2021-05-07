الأسهم تربح 22 ملياراً بدعم نتائج قوية للشركات

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

عززت الأسهم المحلية مكاسبها في تداولات الأسبوع الماضي وربح رأسمالها السوقي نحو 22 مليار درهم مدعومة بعمليات شرائية للمؤسسات وسط حالة من التفاؤل بين أوساط المتعاملين مع إعلان شركات وبنوك عن أرباح ربعية فاقت التوقعات في مؤشر على انحسار تداعيات «كوفيد 19».

وارتفع سوق دبي 2.25% إلى 2663.93 نقطة وسط صعود جماعي للمؤشرات القطاعية بقيادة العقار والبنوك، فيما زاد سوق أبوظبي بنحو 1.74% عند 6152 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والإستثمار والاتصالات والطاقة والسلع.

واجتذبت الأسهم سيولة بنحو 6.55 مليارات درهم، موزعة بواقع 5.9 مليارات في أبوظبي و673.2 مليوناً في دبي وجرى تداول 1.48 مليار سهم، منها 942.9 مليون سهم في أبوظبي و537.17 مليون سهم في دبي، عبر تنفيذ 19.8 ألف صفقة.

وضخت المؤسسات في السوقين 107 ملايين درهم الأسبوع الماضي كصاف شرائي موزعة بواقع 59.58 مليون درهم في سوق دبي و47.4 مليون درهم في سوق أبوظبي، واتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء في سوق أبوظبي بصافي استثمار 82.5 مليون درهم، بينما اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء بدبي بصافي استثمار 178.7 مليون درهم.

وعلى صعيد الأسهم القيادية والدفاعية، صعد في دبي «إعمار العقارية» 4.8% و«دبي الإسلامي» 0.9%، و«إعمار للتطوير» 6.9% و«إعمار مولز» 4.9% و«الإتحاد العقارية» 2.65% و«ديار» 1.5% و«داماك» 2.5%، و«دبي للإستثمار» 4.5% و«سوق دبي المالي» 2.8%، و«العربية للطيران» 0.78% و«أرامكس» 3.8%.

وفي سوق أبوظبي ارتفع «أبوظبي الأول» 2.11% و«أبوظبي الإسلامي» 4.14%، و«الدار» 1.42% و«رأس الخيمة العقارية» 3.91% و«العالمية القابضة» 3.64% و«إشراق» 1.6% و«الواحة كابيتال» 4.31%، و«اتصالات» 1.32% و«طاقة» 0.74% و«أدنوك للتوزيع» 4.64%.

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