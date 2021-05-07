موانئ دبي العالمية تطوّر الطرف الإثيوبي من ممر بربرة

المصدر: دبي ـ البيان

وقعت مجموعة موانئ دبي العالمية، ووزارة النقل في إثيوبيا، مذكرة تفاهم لتطوير الطرف الإثيوبي من الطريق الموصل بين إثيوبيا وبربرة ليكون أحد أهم الممرات التجارية واللوجستية بالنسبة للخطوط التجارية العالمية لإثيوبيا.

وقع الاتفاقية أمس في أديس أبابا داغماويت موجس، وزيرة النقل الإثيوبية، وسلطان بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية. ومن المقترح في مذكرة التفاهم أن تقوم موانئ دبي العالمية ووزارة النقل الإثيوبية بتأسيس مشروع مشترك للخدمات اللوجستية لتنفيذ العمليات اللوجستية من المنشأ إلى المقصد.

وبالنسبة للصادرات، فمن المُقرر أن تقدم موانئ دبي العالمية خدمات من المنشأ في إثيوبيا حتى ميناء بربرة، أما بالنسبة للواردات، فستُقدم من ميناء تحميل الشحنات إلى تسليمها في أحد الموانئ الجافة في المناطق الخلفية للموانئ أو إلى الوجهة النهائية للمرسل إليهم.

وتعتزم موانئ دبي العالمية وشركاؤها استثمار ما يصل إلى مليار دولار على مدى السنوات العشر القادمة في تطوير البنية التحتية لسلسلة التوريد على طول الممر.

وسيشمل ذلك الموانئ الجافة والصوامع والمستودعات وساحات الحاويات ومستودعات سلسلة التبريد، وأنشطة شحن وتخليص البضائع. وتتضمن مذكرة التفاهم إنشاء فريق لمراجعة وحل أي عقبات تنظيمية تواجه ممر بربرة، لضمان أن تكون المنافسة بين الممرات على أساس العدل والمساواة وأن تتمكن شركات الخدمات اللوجستية من استغلال ممر بربرة على أساس الاستخدام المشترك.

وقالت داغماويت موجس: تهدف إثيوبيا إلى تنويع مرافق وخدمات الموانئ لتحسين طرق الوصول إلى الممر التجاري، وسيساعد استغلال ممر بربرة بالتأكيد في جعل إثيوبيا تحتل الصدارة في العمليات اللوجستية، مما يعزز الميزة التنافسية لشحن منتجاتنا إلى السوق العالمية. إن تطوير هذا الممر لن يلبي الطلب المتزايد للتجارة الدولية الإثيوبية فحسب، بل سيعزز أيضاً قدرة بلدنا في استخدام ممرنا الرئيسي الحالي من حيث حجم التجارة ودرجة الكفاءة«.

وقال سلطان بن سليّم: بصفتنا شركة عالمية رائدة تقدم الحلول التجارية واللوجستية، نحن على ثقة بأن تطوير ممر بربرة ليصبح ممراً تجارياً ولوجستياً رئيسياً سيحقق منافع اقتصادية ضخمة لإثيوبيا، وسيدعم خططها التنموية الطموحة كما سيخلق أيضاً فرص عمل جديدة وسيجذب شركات واستثمارات جديدة على طول الممر، بالإضافة إلى تنويع وتعزيز إمكانات البلاد التجارية الدولية من خلال وجود رابط مباشر وسلس وفعَّال بين إثيوبيا وميناء بربرة».

ومن المتوقع أن تكتمل البنية التحتية للطريق الموصل بين ميناء بربرة وواجالي على الحدود الإثيوبية، والذي يموله صندوق أبوظبي للتنمية ووزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة، بحلول نهاية 2021. وسيتصل الطريق بالطريق السريع الحديث على الجانب الإثيوبي وسيجعل من بربرة بوابة تجارية رئيسة في المنطقة.

وتلتزم موانئ دبي العالمية باستثمار ما يصل إلى 442 مليون دولار لتطوير وتوسيع ميناء بربرة، وتقترب المجموعة من إكمال المرحلة الأولى. كما يجري العمل على توسعة الرصيف ليبلغ طوله 1000 متر، ما سيزيد من السعة إلى مليوني حاوية نمطية قياس 20 قدماً، عبر تشغيل 10 رافعات.

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