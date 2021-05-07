نتائج وإفصاحات

المصدر: دبي - البيان

- قفزت أرباح شركة «أبوظبي الوطنية للفنادق» بنسبة 154.5% إلى 40.7 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع أرباح بقيمة 16 مليون درهم في الفترة المقابلة من عام 2020. - ارتفعت الأرباح الصافية لشركة «الظفرة للتأمين» إلى 16.05 مليون درهم في الربع الأول مقارنة بنحو 13.27 مليوناً في الفترة نفسها من العام 2020.

- زادت أرباح شركة «الخليج للمشاريع الطبية» إلى 14.76 مليون درهم في الربع الأول مقارنة بنحو 13.88 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.

- نمت أرباح شركة «دار التمويل» إلى 7.5 ملايين درهم في الربع الأول، مقارنة بنحو 1.2 مليون درهم في الفترة المقارنة من العام المنصرم.

- تحولت شركة «رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض والمواد الإنشائية» للربحية في الربع الأول بقيمة 7.08 ملايين درهم مقارنة مع خسائر بقيمة 6.05 ملايين درهم في الفترة المقارنة من العام الماضي.

- قلصت شركة «أسمنت الخليج» خسائرها إلى 6.8 ملايين درهم في الربع الأول مقابل خسائر بنحو 28.9 مليون درهم في الفترة المقارنة من العام الماضي.

- سجلت شركة «إكسا الهلال الأخضر للتأمين» صافي ربح بقيمة 0.008 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بصافي خسارة بنحو 1.4 مليون درهم في الفترة المقارنة من العام الماضي.

- انخفضت أرباح شركة «أركان» لمواد البناء إلى 1.22 مليون درهم في الربع الأول مقارنة بنحو 10.5 ملايين درهم في الفترة المقابلة من العام المنصرم.

- أعلنت شركة شعاع كابيتال، عن بيع حصتها البالغة 20% في شركة المرفأ إنترناشيونال للماء والكهرباء إلى شركة سوجيتز اليابانية. وحددت الشركة الاثنين المقبل لعقد المؤتمر الهاتفي للشركة، لمناقشة النتائج المالية للربع الأول 2021.

- يعقد مجلس إدارة شركة داماك العقارية اجتماعاً في 15 مايو الجاري، لمناقشة البيانات المالية للربع الأول 2021.

- يجتمع مجلس إدارة شركة أورينت للتأمين الاثنين المقبل، لمناقشة البيانات المالية للربع الأول 2021.

- أعلنت شركة أمانات القابضة عن عقد اجتماع لمجلس إدارتها بالتمرير في موعد غايته 15 مايو الجاري لاعتماد النتائج المالية للربع الأول 2021.

- يناقش مجلس إدارة الشركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة) في اجتماعه الاثنين المقبل البيانات المالية للربع الأول 2021.

- تكبد «البنك التجاري الدولي» خسائر بنحو 97.3 مليون درهم في الربع الأول مقارنة بأرباح بنحو 10.09 ملايين درهم في الفترة نفسها من العام المنصرم.

- أعلنت شركة «دار التأمين» استقالة المدير عبدالرؤوف عبدالوهاب الوزان من منصبه لأسباب شخصية وتعيين عمرو عبدالمنعم رزق هنداوي بدلاً منه.

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