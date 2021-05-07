200 مشارك يبحثون حماية البيانات في «بُنى»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

عقد صندوق النقد العربي، أمس ورشة عمل «عن بعد»، لاستعراض الأطر التي تعتمدها منصة «بُنى» للمدفوعات العربية التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل الصندوق، في تطبيق معايير الامتثال الدولية بأنظمة وقواعد مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وضمان أمن المعلومات وحماية بيانات المصارف المشاركة في المنصة.

تحدث في الورشة مجموعة من الخبراء الممثلين لكل من ايلوسيدات«Elucidate»، وريفنيتف «Refinitiv»، وشركة دي اكس سي «DXC» إضافة إلى طاقم إدارة منصة «بُنى» للمدفوعات العربية، عن جملة من المواضيع الرئيسة حول متطلبات الامتثال الدولية وحماية البيانات.

وشارك في الورشة أكثر من 200 مشارك يمثلون البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية ومزودي الخدمات المالية من المنطقة والعالم، للاطلاع عن كثب على نشاط منصة «بُنى» وتطور أعمالها وخططها المستقبلية.

وقال مهدي مانع الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية (منصة بُنى للمدفوعات العربية):

«تطبيقاً لرؤية المنصة الهادفة إلى تطوير منظومة البنية التحتية المالية، حرصنا على اعتماد مقاربة استثنائية ومبتكرة من خلال تضمين نظامنا للمدفوعات الأطر والقدرات اللازمة لفحص المعاملات المالية والتأكد من امتثالها لأنظمة مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وعدم الاكتفاء بجعل هذه المهام من مسؤولية المصارف المشاركة حصراً. يعكس هذا التوجه طبيعة منصة بُنى كنظام مدفوعات متعدد العُملات للدفع عبر الحود.

لذلك كان توجيه محافظي المصارف المركزية العربية منذ إنشاء المنصة بتضمين هذه الميزة الأساسية كعنصر إضافي من عناصر الامتثال إلى القوانين والقواعد الدولية، وتوفير معايير كافية تتيح لنا الالتزام بشكل كامل باللوائح الموضوعة من قبل كافة السلطات الرقابية والمالية المدرجة عُملاتها في المنصة، وتعزيز الثقة بقاعدتنا الواسعة من الخدمات والمنتجات المبتكرة».

وأضاف: «تحرص بُنى على مواكبة احتياجات الأمان المتزايدة المصاحبة للمدفوعات عبر الحدود، وبناءً عليه قُمنا بتضمين مختلف متطلبات الحوكمة والأنظمة التي تمكننا من توفير قناة آمنة وموثوقة مجهزة بمعايير الحماية والأمان».

تجدر الإشارة إلى أن منصة «بُنى» تشكل نظاماً متكاملاً ومتخصصاً في توفير خدمات مقاصة وتسوية المدفوعات بالعملات العربية والعملات الدولية، تهدف إلى تمكين المؤسسات المالية والمصرفية في المنطقة العربية وخارجها بما في ذلك المصارف المركزية والتجارية، من إرسال واستقبال المدفوعات البينية في جميع أنحاء المنطقة العربية وخارجها بصورة آمنة وموثوقة وبتكلفة مناسبة وفعالية عالية.

تقدم «بُنى» إلى المشاركين حلول دفع حديثة تتوافق مع المعايير والمبادئ الدولية ومتطلبات الامتثال الدولية. تساهم «بُنى» في تعزيز فرص التكامل الاقتصادي والمالي في المنطقة العربية ودعم الروابط الاستثمارية مع الشركاء التجاريين في مختلف القارات. يذكر أن المشاركة في المنصة متاح لكافة البنوك والمؤسسات المالية التي تستوفي معايير وشروط المشاركة فيها، وفي مقدمتها المعايير والإجراءات الخاصة بجوانب الامتثال.

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