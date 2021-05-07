«فيتش» تثبّت تصنيف «المصرف»

المصدر: دبي - البيان

منحت وكالة فيتش، التصنيف الائتماني للمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية «المصرف» عند (A) مع نظرة مستقبلية مستقرة للالتزامات طويلة الأجل وأعطت الوكالة تصنيف F1 لالتزامات المصرف القصيرة الأجل. ويعكس هذا التصنيف حالة الاستقرار التي يتمتع بها المصرف ومتانة مركزه المالي وقدرته على إدارة المخاطر بكفاءة مما مكنه من مواجهة التحديات ومواصلة نموه وأداء دوره بمزيد من الثقة.

وعبر فيصل كلداري الرئيس التنفيذي للمصرف عن سعادته لقيام وكالة فيتش بمنح المصرف هذا التصنيف المتقدم.

وأضاف: «إن تمتع المصرف بدرجات تقييم وتصنيف متقدمة من قبل كبرى وكالات التصنيف الائتماني الدولية دليل واضح على أدائه المتميز وقدرته على مواصلة نموه، وذلك على الرغم من التحديات والتنافسية السائدة في السوق. وسوف نواصل السعي لتحقيق رؤيتنا في أن نكون مثالاً للابتكار والشريك المالي المفضل في جميع الخدمات المصرفية في المنطقة».

وشدد كلداري على أن حصولنا على هذا التصنيف المتقدم يحتم على أسرة المصرف الاستمرار في تميزها وأدائها المتفوق للوصول إلى آفاق جديدة في المستقبل.

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