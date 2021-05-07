3.4 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: (دبي - البيان)

بلغت التصرفات العقارية بدائرة الأراضي والأملاك في دبي 3.4 مليارات درهم خلال الأسبوع، حيث تم تسجيل 1138 مبايعة بقيمة 2.36 مليار درهم، منها 111 مبايعة للأراضي بـ 486.92 مليونا و1027 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.87 مليار.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 38 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 37 مليوناً في منطقة نخلة جميرا. وتصدرت الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 30 مبايعة بقيمة 65 مليوناً وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 121 مليوناً والثالثة ند الشبا الأولى بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 37 مليوناً.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 45 مليون درهم بمنطقة الجداف كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا. وتصدرت مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 141 مبايعة بقيمة 336 مليون درهم وتلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها 113 مبايعة بقيمة 111 مليون درهم والثالثة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 87 مبايعة بقيمة 51 مليوناً.

وسجلت الرهونات 1.02 مليار درهم منها 89 رهن أراض بقيمة 282.27 مليون درهم و267 رهن فلل وشقق بقيمة 734.15 مليون درهم، أهمها بمنطقة الثنية الخامسة بقيمة 92 مليون درهم ورهن بمنطقة الثنية الأولى بقيمة 91 مليون درهم. أما الهبات فقد شهدت تسجيل 63 هبة بقيمة 110.49 ملايين أهمها بمنطقة وادي العمردي بقيمة 24 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 14 مليون درهم.

كانت التصرفات سجلت أمس 776 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 268 مبايعة بقيمة 599.17 مليون درهم، منها 30 مبايعة للأراضي بقيمة 185.93 مليون درهم و238 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 413.24 مليون درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز