«بيوجينكس» يقدم اختبارات «كوفيد 19» لدعم «ترافل باس»

المصدر: (أبوظبي- البيان)

أعلن مختبر بيوجينكس؛ إحدى شركات مجموعة «جي 42»، تقديم خدمات اختبارات الكشف عن «كوفيد 19» عبر تطبيق «ترافل باس» من إياتا.

الذي أطلقه الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا»، حيث يستطيع استخدامها المسافرون على متن رحلات شركة الاتحاد للطيران، بين أبوظبي وشيكاغو، ونيويورك، وواشنطن، وتورنتو حتى 31 مايو 2021.

وسيتمكن المسافرون الأوائل في استخدام تطبيق «ترافل باس» من تقديم الشهادات الصحية اللازمة للسفر بسهولة.

حيث تُمكن الوثيقة المستخدمين من الاستفادة من تسهيلات إجراءات تسجيل الوصول والاتصال المجاني بخدمة الواي فاي على متن الطائرة، ويُعد تطبيق «ترافل باس» خطوة نحو تسريع الجهود المبذولة لإعادة فتح الحدود دون حجر صحي وإعادة تشغيل الطيران من خلال توفير معلومات دقيقة عن الحالة الصحية للمسافرين ونتائج فحوصات فيروس كورونا «كوفيد 19».

ويستطيع المسافرون المشاركة في التجربة عن طريق تحميل تطبيق «ترافل باس» من إياتا عبر متجر«آبل ستور» وحجز موعد في مختبر بيوجينيكس في مدينة مصدر، على أن يُبلغ الضيوف مكتب الاستقبال بأنهم مشاركون في التجربة وتقديم جواز سفرهم مع الجهاز المحمول مثبت عليه التطبيق. وبمجرد ظهور النتائج، سيتمكن المسافرون من الاطلاع عليها على التطبيق وعبر رسائل قصيرة ستصلهم من المختبر أيضاً، ما يجعل إعداد وثائق السفر أمراً أكثر راحة للمسافرين.

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