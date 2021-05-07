«إتش بي» و«أيه إم دي» يطلقان مختبر ألعاب إلكترونية في دبي

المصدر: (دبي ـ البيان)

أعلنت شركة «إتش بي» تعاونها مع شركة «أيه إم دي» لإطلاق مختبر الألعاب الإلكترونية في معهد روتشستر للتكنولوجيا في دبي RIT، إحدى المؤسسات التكنولوجية البارزة على مستوى العالم، ومقرها في واحة دبي للسيليكون.

ويهدف إنشاء مختبر HP Gaming Garage إلى تحفيز طلاب الجامعات والمدارس في جميع أنحاء العالم، وتشجيعهم على اكتساب المهارات اللازمة للدخول إلى عالم الألعاب والرياضات الإلكترونية في المستقبل. وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام HP بتمكين ما يقارب 100 مليون شخص حول العالم من الحصول على نتائج تعليمية أفضل بحلول عام 2025.

وفي المختبر المتخصّص بالتكنولوجيا العالية، والمزوّد بأحدث أجهزة الكمبيوتر المُصمّمة للألعاب من «إتش بي»، يُمكن للطلاب الاستفادة من برنامج مُنظم لبناء المهارات الشخصية والخبرات الخاصة في هذا المجال. كما يتيح لهم المختبر فرصة التواصل مباشرة مع الخبراء في تطوير الألعاب والرياضات الإلكترونية عبر ورش العمل ومواقع التدريب الداخلي.

وتتمثل رؤية «إتش بي» بعيدة المدى في تزويد الطلاب بمجموعة المهارات اللازمة لبدء مسيرتهم المهنية في هذا المجال من خلال المؤهلات الرقمية المصغّرة، وهي تقييمات محدودة تعتمد على مجموعة المهارات لدى الطلاب.

وقال فيشنو تيمني، نائب الرئيس والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وشرق أفريقيا في «إتش بي»: «يسرنا إطلاق هذا البرنامج الذي يجمع بين شغف الناس بالألعاب الإلكترونية، وبين سعينا لتحقيق قيمة ملموسة للطلاب الموهوبين في أنحاء العالم ضمن قطاع الألعاب الذي تقدر قيمته بنحو 4.5 مليارات دولار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما يحتضن الشرق الأوسط أكثر من 100 مليون ممارس للألعاب الإلكترونية».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز