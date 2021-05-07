مجلس «اقتصادية عجمان» يستعرض تجارب رجال الأعمال في العمل الحر

المصدر: (عجمان - البيان)

استضاف المجلس الرمضاني لدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان مساء الأربعاء رجل الأعمال سالم اليماحي، وذلك ضمن فعاليات الجلسة الثالثة التي عقدت افتراضياً عبر برنامج مايكروسوفت تيمز وعبر منصة شبكة أخبار عجمان على إنستغرام.

وتحدث اليماحي عن بداياته وأسرار شغفه بالعمل الحر وتأسيس مشاريعه الخاصة، وطموحاته في بداية مشواره.

كما تحدث عن أهم التحديات والمعوقات التي واجهته في بداية مسيرته المهنية وكيف تغلب عليها، إضافة إلى الحديث عن أسرار النجاح والتي كان من أهمها ضرورة المتابعة الجادة للأعمال ومراقبة الأداء والسهر على الحلم والتعب عليه، حيث شبه المشروع بالوليد الذي يحتاج للرعاية والاهتمام حتى يصبح فتى قوياً.

وحول أهم مقومات النجاح في ريادة الأعمال، أوضح اليماحي أنه إلى جانب ضرورة توفر رأس المال والوقت، من الأهمية بمكان الاستفادة من دعم الجهات والمؤسسات الداعمة من خلال عرض الأفكار والحصول على الدعم المناسب، وأكد أن الدولة سخية وتقدم جميع أنواع الدعم للمواطنين، واختتم حديثه بنصائح للشباب أهمها ضرورة كسر حاجز الخوف والشجاعة في اتخاذ القرارات.

حيث إن السوق يحتاج إلى المخاطرة المحسوبة والتي يخفف من حدتها الاعتماد على الخبرة والكفاءة والدعم من الجهات المختصة.

جلسة جديدة غداً

وتدعو «اقتصادية عجمان» جميع المهتمين للمشاركة في الجلسة التالية، والتي ستعقد غداً في تمام 09:15 مساءً، حيث يمكن للراغبين في المشاركة الحصول على الرابط الخاص بالدعوة الإلكترونية عبر حسابات الدائرة في وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك – تويتر – إنستغرام)، وسيستضيف المجلس الشيخ عبد الله بن علي النعيمي.

والذي سيتحدث عن «أسرار النجاح في ريادة الأعمال». ويعتبر الشيخ عبد الله بن علي النعيمي من رواد الأعمال البارزين في الإمارة، وقد درس ريادة الأعمال وبدأ رحلته في ريادة الأعمال خلال فترة الدراسة في مجال تجارة الأقمشة، وواصل بعد ذلك التوسع إلى أن أسس مصنعه الخاص لصناعة الأقمشة في عجمان.

والذي ينافس حالياً العديد من العلامات التجارية، كما بدأت رحلته في إنشاء العديد من المشاريع الناجحة ومنها مطعم وكافيه «جورميه بوكس» الذي حقق نجاحاً كبيراً وأصبح من العلامات البارزة في الإمارة.

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