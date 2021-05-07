9.3 مليارات درهم مكاسب الأسهم بدعم «القيادية»

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

أغلقت الأسهم المحلية في المنطقة الخضراء بختام الأسبوع بعدما ربح رأسمالها السوقي ما يربو على 9.3 مليارات درهم مدعوماً بمكاسب الأسهم القيادية في قطاعات مختلفة يتصدرها البنوك والاتصالات والطاقة.

وارتفع سوق دبي بنسبة 0.52% توازي 13.75 نقطة ليصل إلى 2663.93 نقطة مدعوماً بمكاسب أسهم العقار والبنوك والاستثمار، فيما زاد سوق أبوظبي 0.59% تعادل 36.15 نقطة ليغلق عند 6152.09 نقطة مع ارتفاع أسهم الاتصالات والاستثمار والعقار في مقابل انخفاض البنوك والطاقة.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.44 مليار درهم موزعة بواقع 1.33 مليار في أبوظبي و103.8 ملايين في دبي، وجرى التداول على 265.4 مليون سهم منها 189.26 مليوناً في أبوظبي و76.2 مليوناً في دبي، من خلال 4905 صفقات.

سوق دبي

عزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 1.01% مع ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 2.05%، فيما استقر «دبي الإسلامي» دون تغيير، وارتفع قطاع العقار 0.2% مع صعود «إعمار مولز» 1.58% و«إعمار للتطوير» 0.68%، فيما استقر «إعمار العقارية»، وانخفض «الاتحاد العقارية» 0.37% و«ديار» 0.73% و«داماك» 0.81%.

وزاد قطاع الاستثمار مع نمو «سوق دبي المالي» 1.87%، فيما استقر «دبي للاستثمار» وانخفض «شعاع» 1.46%، فيما انخفض قطاع النقل 0.9% بعد هبوط «الخليج للملاحة» 1.56% و«أرامكس» 0.98% و«العربية للطيران» 0.77%.

تصدر «أرامكس» النشاط مستقطباً 20.1 مليون درهم، يليه «إعمار العقارية» جاذباً 19.7 مليون درهم، ثم «إعمار مولز» بسيولة 15.3 مليون درهم. وحقق «اكتتاب» أكبر نسبة صعود بنحو 14.76%، فيما كان «الخليج للملاحة» الأكثر انخفاضاً بنسبة 1.56%.

سوق أبوظبي

دعم ارتفاع سوق أبوظبي نمو قطاع الاتصالات 0.75% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، وارتفع قطاع الاستثمار 3.11% مع ارتفاع «العالمية القابضة» 3.3% و«الواحة كابيتال» 0.83%، فيما انخفض «إشراق» 0.63%، وزاد قطاع العقار 0.5% مدفوعاً بمكاسب «الدار» 0.56% فيما انخفض «رأس الخيمة العقارية» 0.71%.

بالمقابل، انخفض قطاع البنوك هامشياً بنسبة 0.04% مع تراجع «أبوظبي الأول» 0.27%، فيما ارتفع «أبوظبي التجاري» و«أبوظبي الإسلامي» 0.65% و1.21% على التوالي، ونزل قطاع الطاقة 0.05% مع هبوط «دانة غاز» 5.49% و«طاقة» 0.72%، فيما ارتفع «أدنوك للتوزيع» 2.38%.

هيمن «العالمية القابضة» على النشاط مستقطباً 453.2 مليون درهم، يليه «أبوظبي الأول» جاذباً 307 ملايين درهم، ثم «الدار» بسيولة 251.3 مليون درهم. وحقق «العالمية القابضة» أكبر وتيرة صعود بنسبة 3.3%، فيما كان «أبوظبي الوطنية للتكافل» الأكثر انخفاضاً بنسبة 10%.

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