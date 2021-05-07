جمارك دبي والسعودية تتبادلان أفضل ممارسات الموارد البشرية

المصدر: (دبي ـ البيان)

عقدت جمارك دبي مقارنة معيارية عبر تقنية الاتصال المرئي مع عدد من مسؤولي الجمارك في المملكة العربية السعودية الشقيقة، للاطلاع على أفضل الممارسات في مجال الموارد البشرية.

ورحبت جمارك دبي بهذا اللقاء المشترك الذي يهدف إلى تعزيز العلاقات الجمركية بكافة مجالاتها، لاسيما التي تختص بالموارد البشرية مع الاستفادة من الخبرات المُطبقة التي تخدم مصلحة الطرفين.

شارك في الاجتماع من جانب جمارك دبي عبدالعزيز البلوشي مدير أول تخطيط وتطوير الموارد البشرية، الدكتورة فاطمة جمعة مدير أول قسم التطوير التنظيمي (مُكلف)، أحمد الحوسني مدير أول قسم علاقات الموظفين، أمير العوضي مدير أول استقطاب المواهب.

وضم الجانب السعودي عادل بارجا مدير إدارة الاتصال المؤسسي، يحيى غزواني مدير عام إدارة المكافآت الشاملة، صالح الخريجي مدير إدارة المكافآت الشاملة، حنان العقيل مدير عام إدارة التوظيف، عبد القادر مدير عام أكاديمية الجمارك.

وخلال اللقاء اطّلعت جمارك دبي على الخطة الاستراتيجية للجمارك السعودية في مجال الموارد البشرية وعملية استقطاب الموظفين ذوي الكفاءات والخبرات الواسعة من المواطنين، مع التعرف على تجربتهم في عملية استقطاب المواهب الشابة الطموحة هذا أيضا وقد تم الاطلاع على عمليات التطوير التنظيمي والهياكل التنظيمية للجمارك السعودية وكيفية تطويرها لتتناسب مع الخطط المستقبلية الطموحة للمملكة، صاحب ذلك تقديم عرض عن نظام المكافآت والحوافز للموظفين.

كما استعرضت الجمارك السعودية استراتيجية أكاديمية التدريب والتي تختص بالبرامج التدريبية الخاصة بالقيادات والمفتشين مع التعرف على أنواع البرامج التدريبية الإدارية، هذا بالإضافة إلى عرض لمؤشرات الأداء الخاصة بأكاديمية التدريب.

وبناء على طلب من الجانب السعودي، عرضت جمارك دبي تجربتها في مجال إدارة الأداء من خلال عرض منهجية إدارة أداء الموظفين واستعراض تفاصيل مراحل دورة الأداء خلال العام، وكيفية وضع الأهداف الذكية للموظفين والتعريف بها.

وأشادت جمارك دبي بالعرض المُميز من جانب مسؤولي الجمارك السعودية، مثمنة الجهود المبذولة في تطوير الموارد البشرية، ومؤكدة أهمية استمرار المقارنات المعيارية وعرض التجارب المختلفة بين الجانبين لتحقيق الأهداف في تعزيز العلاقات الثنائية بين الطرفين.

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