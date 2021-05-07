شراكة لتحسين حلول عمليات تصنيع الأغذية والمشروبات

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة أڤيڤا، للبرمجيات الهندسية والصناعية، عقد شراكة استراتيجية مع بلانت توجذر – المزود لمنصات التخطيط والجدولة المتقدمة.

وذلك بهدف إضافة قدرات تحسين الجدولة إلى الحلول المتاحة للمصنّعين الراغبين بتحقيق التحول الرقمي الناجح واستخدام الحلول المستدامة في عملياتهم الصناعية. وتضيف الشراكة إمكانات جديدة ومتميزة إلى نظام أڤيڤا لأعمال التصنيع فيما يتعلق بالتخطيط والجدولة المرئية وتخطيط الإنتاج في مصانع متعددة وتحسين جداول الإنتاج – بما يعزز مجموعة حلول أڤيڤا التي تستخدم تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

وقال جيم كيرا، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لدى بلانت توجذر: تمكننا شراكتنا مع أڤيڤا من توسعة نطاق عملنا والوصول إلى جهات جديدة في المنظومة الصناعية. واخترنا العمل معها بفضل تميزها الواضح في القطاع فيما يتعلق بتطبيق تقنيات التحول الرقمي وتعزيز التعاون الرقمي بين العملاء للوصول إلى مستويات أعلى من الكفاءة التشغيلية والجودة والمرونة لتحقيق أفضلية تنافسية في الأسواق الديناميكية المعاصرة.

وقال هاربريت جولاتي، النائب الأول للرئيس في وحدة أعمال التخطيط والعمليات التشغيلية لدى أڤيڤا: تغيّر مشهد التصنيع تغيرات جذرية خلال العام الماضي وحده، مدفوعًا بازدياد الحاجة للمرونة المؤسسية والاستدامة وتحسين سلسلة القيمة. ولهذا بدأ المصنّعون بالعمل على تكامل عملياتهم مع أنظمة سلسلة الإمداد نتيجة للتأثيرات التي نجمت عن الجائحة. وستتيح الشراكة للعملاء إضافة المزيد من عوامل دعم الاستدامة كاستخدام الطاقة أو غازات الدفيئة بشكل يتماشى مع قواعد تحسين جداول الإنتاج، الأمر الذي يؤدي إلى تقليل النفايات والاستخدام المسؤول للموارد لتوجيهها نحو الإنتاج.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز